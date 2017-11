Andorra Turisme destinarà fins a 16 milions d’euros a promoció el 2018

Andorra Turisme preveu un pressupost de 17.867.256,39 euros per a l’any vinent, el 89,84% del qual, 16.052.224,11 euros es destinarà a accions de màrqueting i promoció, partida que es redueix un lleuger 0,78% respecte al pressupost de l’exercici 2017, que destinava a promoció 16,1 milions d’euros.

D’aquests diners, la partida més gran però inferior a l’any passat, 5.593.150 euros, es destinarà a campanyes de comunicació. En aquest sentit, segons s’explica en la memòria del pressupost, es preveuen dues campanyes de gran format (estiu i hivern), la implantació d’accions de comunicació dirigides a potenciar els esdeveniments especials, principalment esportius i culturals, així com campanyes per potenciar el sector del comerç durant tot l’any. També es preveu crear un nou espot publicitari, mantenir les aliances estratègiques amb grans marques internacionals i continuar també amb les campanyes de màrqueting a través del correu electrònic.

La partida denominada producte, 4.315.860 euros, creix un 4% i és la que servirà per finançar els projectes del Cirque du Soleil, el Bus Turístic, Ruta Mariana, l’Andorra Convention Bureau, l’Andorra Sports Training Country i altres iniciatives encaminades a potenciar l’oferta cultural i esportiva que es troben en estudi.

També creix la partida destinada a patrocinis, que passa de 2,8 milions (2017) a 3,1 milions, i que a més a més inclou un plurianual d’1,3 milions per als anys 2019 i 2020 per fer front a imports que cal avançar d’esdeveniments com el Freeride World Tour, la Font Blanca o les finals de la Copa del Món d’esquí alpí, entre d’altres.

En canvi, disminueixen la partida del departament comercial, que passa d’1,5 milions a 1,3, la de l’àrea de Business Analytics, la del material de promoció i la del portal web i estratègies en línia, mentre es mantenen els 65.000 euros destinats a Fam i Press Trips. Per a fires i workshops es destinaran 215.000 euros, deu mil més que aquest any, i s’incidirà especialment en l’assistència a certàmens del mercat francès.

Més despesa de personal

D’altra banda, les despeses de personal de la societat pública per a l’any vinent, 1.263.162,38 milions d’euros, s’incrementen un 1,38% i superen ja el 7% del pressupost de l’entitat que, segons s’explica en la memòria no preveu noves contractacions per al proper exercici.

Així doncs, des d’Andorra Turisme s’atribueix l’increment a l’augment dels salaris en base a l’IPC, fixat en un 1,3%, així com pel fet que s’ajustaran alguns “dels salaris més baixos per tal d’adaptar-los a la graella salarial”. La societat preveu també un increment del personal eventual per cobrir la temporada d’estiu a l’Oficina Nacional de Turisme així com suports puntuals ja sigui per les actuacions del Cirque du Soleil o per les fires a l’estranger.

Aposta per obrir nous mercats com l’italià

Andorra Turisme estudiarà iniciar accions comercials en nous mercats com l’italià de cara a l’any vinent. Així s’explica en la memòria del pressupost per a l’exercici 2018 de la societat pública, any en què es continuarà amb la consolidació del treball en el lloc d’origen dels mercats propers.

Així mateix, es preveu també continuar la presència al mercat xinès, especialment potenciant les relacions amb els turoperadors que ja treballen en destins propers per tal que, un cop estiguin a Europa, facin una parada al Principat.

D’altra banda, es disminuirà la presència en els mercats espanyol i francès que “ja disposen de comunicació directa important”, segons s’explica en la memòria dels comptes, i se seguirà amb la “pressió comercial” en el mercat rus ja que es considera que “ja dona símptomes de recuperació”. Quant al Regne Unit, es manté l’agència comercial.