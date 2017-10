Andorra Turisme s’excusa en el dia a dia per incomplir les recomanacions del Tribunal de Comptes

Malgrat que “sempre ha tingut en compte les observacions del Tribunal de Comptes” i que “n’ha implementat” la majoria, si Andorra Turisme encara no ha pogut complir algunes de les recomanacions, fetes des de l’exercici 2011 fins al 2015, ha estat “per motius lligats essencialment a la priorització i planificació de les tasques anuals tant de l’entitat com del ministeri de Turisme” i “en cap cas per reticències a voler incorporar les dites recomanacions”.

Si més no aquesta és la resposta que dona el titular de Turisme, Francesc Camp, a la bateria de preguntes presentades pel conseller general de Liberals d’Andorra Carles Naudi d’Areny-Plandolit sobre els incompliments per part d’Andorra Turisme de les recomanacions fetes pel Tribunal de Comptes exercici rere exercici, i que recollia ahir el Butlletí del Consell General.

Així, i en relació amb l’obligació de l’entitat de reintegrar els sobrants de les transferències rebudes pel Govern que no s’han destinat a la finalitat que les motivava, Camp, que admet que hi ha hagut sobrants en alguns exercicis, assegura que la voluntat és que “durant l’exercici pressupostari del 2018 Andorra Turisme regularitzi amb el Govern el còmput global d’aquestes variacions de les liquidacions pressupostàries dels exercicis 2011 al 2016”.

D’altra banda, responent a la interpel·lació sobre l’adaptació dels estatuts de l’entitat a la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada, el ministre, que defensa que Andorra Turisme sí que ha estat sotmesa als procediments de control financer previstos en la Llei general de les finances públiques, avança que en aquest període de sessions, és a dir abans de final d’any, s’entrarà a tràmit parlamentari una proposta de modificació dels estatuts actuals d’Andorra Turisme que, entre altres canvis, recollirà les recomanacions del Tribunal de Comptes en aquest sentit.

El ministre explica que la intenció era fer aquest canvi estatutari el 2016, però que la “priorització per part del ministeri de Turisme dels treballs sobre la llei general de l’allotjament turístic” no ho han permès.