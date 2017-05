Antonio Prats, nou cònsol general d'Espanya a Andorra

El BOE (Butlletí Oficial de l'Estat) va publicar el passat 29 d'abril una resolució del 18 d'abril de la subsecretària del ministeri d'Assumptes Exteriors i de Cooperació d'Espanya, a la qual es resol la convocatòria de lliure designació en la carrera diplomàtica, on es recull el nomenament d'Antonio Prats Marí com a nou cònsol general d'Espanya a Andorra. La seva incorporació està prevista per al proper mes de juny.

El nou cònsol general d'Espanya a Andorra, Antonio Prats, és nascut a Eivissa i llicenciat en Dret. Va ingressar a la carrera diplomàtica fa 25 anys. Durant tot aquest temps ha estat destinat a les ambaixades d'Espanya a Suècia, Tailàndia, Tunísia, l'Argentina i el Líban. Ha desenvolupat diverses funcions relacionades amb el consolat.

A Madrid ha estat destinat a l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament i a la direcció general d'Europa del ministeri d'Assumptes Exteriors i Cooperació, on ha pogut fer un seguiment de la relació bilateral d'Espanya i Andorra, motiu pel qual coneix ja les particularitats del Principat. Actualment ostenta el càrrec d'assessor diplomàtic al Congrés dels Diputats.