Arrenca a Andorra la sessió de tardor de l'OSCE-PA amb un debat sobre la seguretat i cooperació al Mediterrani

Ja està en marxa la XVI sessió de tardor de l'assemblea parlamentària de l'Organització per la Seguretat i Cooperació d'Europa, un fòrum multilateral de diàleg on hi participen representants d'institucions democràtiques de 57 estats d'arreu del món. En aquesta sessió de tardor, celebrada per primera vegada a Andorra, hi assisteixen gairebé 400 participants, entre parlamentaris i acompanyants.

El fòrum introductori de l'OSCE-PA s'ha inaugurat aquest dimarts al matí, amb el Mediterrani i tots els conflictes latents com a eix temàtic. Concretament, s'ha debatut sobre la necessitat de promoure la seguretat i la cooperació a la zona mediterrània, per garantir-ne l'estabilitat. S'han tractat temes com la crisi dels refugiats o la guerra civil a l'Iraq.

Pascal Allizard, representant d'Afers Mediterranis a l'OSCE-PA ha estat l'encarregat d'obrir el fòrum de debat, moment que ha aprofitat per agrair a Andorra l'organització d'aquesta sessió de tardor. La consellera demòcrata Meritxell Palmitjavila, que encapçala la delegació andorrana a l'OSCE-PA, també ha participat al debat.

L'acte d'aquest dimarts al matí al Centre de Congressos és només un tastet: la inauguració de la sessió de l'OSCE-PA tindrà lloc a les 14.30 hores, amb els discursos del síndic general, Vicenç Mateu, de la presidenta de l'OSCE, Christine Muttonen, i del cap de Govern, Antoni Martí.