Arrenca la remodelació de les piscines comunals d'Escaldes-Engordany que servirà per ampliar-ne la capacitat

Les obres per a la remodelació de les piscines i el gimnàs comunals d’Escaldes-Engordany han començat aquesta mateixa setmana amb els enderrocaments. Es calcula que els treballs s’allarguin uns 18 mesos i la inversió que hi farà la corporació comunal serà d'1,7 milions. Aquesta remodelació suposarà una millora pel que fa a la creació de vestidors exclusius per a nens i nenes, tenint en compte que molts dels usuaris de les piscines són escolars. També guanyaran espai els vestidors per a homes i dones i, en general, s’ampliarà la capacitat de la instal·lació fins al màxim de 1.000 usuaris. També es duran a terme millores en l’eficiència energètica, tal com ha recordat el conseller d’Esports, Jordi Vilanova, que ha destacat que s’ha aprofitat l’obra per donar resposta a les demandes dels usuaris.

