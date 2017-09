Arrenca una setmana clau per acollir la Cimera iberoamericana

Aquesta setmana ha de ser decisiva per afermar la candidatura andorrana a acollir la Cimera iberoamericana la tardor del 2020. En aquest sentit, el cap de Govern, Antoni Martí, es va reunir ahir amb la secretària general de l’organització iberoamericana, Rebeca Grynspan. Coincidint amb l’Assemblea General de les Nacions Unides, que se celebra a Nova York, Martí i la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, es reuniran els propers dies amb bona part dels seus homòlegs iberoamericans per sumar suports i impulsar la candidatura d’Andorra.

Durant la trobada es va abordar qüestions rellevants per a l’organització d’una Cimera iberoamericana per part d’Andorra: des de la possibilitat de compartir amb altres països la celebració de determinades reunions sectorials fins a la definició del tema de la Cimera, que, en paraules de Martí, es vol fer de manera “participativa i multilateral”, recollia el Govern en un comunicat. Martí va reiterar a Grynspan la voluntat d’Andorra de celebrar una cimera oberta a altres països, que podrien acollir reunions sectorials, com també Andorra va organitzar la reunió sectorial de ministres d’Educació quan Colòmbia era el país amfitrió de la cimera de l’any passat. De la mateixa manera, Martí vol aprofitar els contactes que ell i la ministra d’Afers Exteriors mantindran els propers dies per començar a treballar en la definició d’un tema per a la possible Cimera del 2020 que convingui al màxim nombre possible de països iberoamericans i que s’adeqüi a les qüestions i interessos que Andorra ha promogut al llarg dels últims anys en els diversos fòrums multilaterals en què ha participat, com poden ser l’educació, la lluita contra el canvi climàtic, la transició energètica, les noves tecnologies i el desenvolupament social i econòmic.

En els dies entrants, Martí i Ubach es reuniran amb diversos caps d’Estat i de Govern i ministres d’Afers Exteriors de països membres de la Comunitat Iberoamericana per continuar sumant suports a la candidatura andorrana, que, si tot va com es preveu, s’hauria d’acabar de confirmar en la celebració de la propera Cimera, que tindrà lloc a Antigua, Guatemala, la tardor del 2018.

La reforma de l’ONU

Andorra es va adherir ahir a la declaració de suport al procés de reforma interna del funcionament de l’Organització de les Nacions Unides, impulsat pel seu secretari general, António Guterres. Martí va participar en l’acte de suport, organitzat per les missions permanents de dotze estats membres –entre els quals els Estats Units, el Canadà, el Regne Unit i Alemanya–, per donar un impuls als canvis que el secretari general vol engegar per millorar l’eficàcia de l’organització per donar una resposta més adequada i directa a les grans qüestions

globals.

Guterres té la intenció de simplificar i reordenar tot el sistema intern de les Nacions Unides, que s’ha anat tornant cada cop més complex en la mesura que l’Organització ha anant estenent els seus àmbits d’actuació. El resultat ha de ser unes Nacions Unides més eficaces a l’hora de fer front a qüestions com el manteniment de la pau i la seguretat, la promoció del respecte als drets humans, la sostenibilitat i l’impuls del desenvolupament social i econòmic.

Col·laboració amb l’EFTA

D’altra banda, la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, va iniciar ahir la seva agenda de bilaterals amb el secretari d’Estat d’Afers Exteriors islandès, Stefan Haukur Johanesson, amb qui va tractar de l’estat de les negociacions d’Andorra amb la UE. Ubach va mostrar al secretari d’Estat islandès la voluntat d’Andorra de col·laborar i cooperar amb el secretariat de l’Associació Europea de Lliure Comerç (EFTA), del qual Islàndia és membre, per aprofitar l’experiència d’aquest organisme en la implementació del marc jurídic de l’acord d’associació que Andorra esta negociant amb la Unió Europea.

L’EFTA la formen estats europeus no inclosos en la Comunitat Econòmica Europea, com són Islàndia, Noruega, Suïssa i Liechtenstein. Aquesta setmana, la delegació andorrana té previstes reunions amb els països membres de l’associació per trobar un marc estable de col·laboració.