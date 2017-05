Baró alerta que en un futur el Govern podrà “imposar” el projecte al comú

El cònsol major de la Massana, David Baró, veu com un error i una amenaça futura que la reforma de les competències tiri endavant sense tenir en compte el seu posicionament sobre el fet que els informes dels comuns han de ser vinculants en la cessió gratuïta de terrenys per a projectes d’interès nacional. Ho considera com un error perquè “en projectes d’interès nacional el Govern hauria de comptar amb el suport dels comuns, i l’informe vinculant ja t’hi porta”, va manifestar. Pel que fa a l’amenaça, el cònsol considera que “ara o en un futur pot haver-hi una imposició per part del Govern, i per això defensem l’equilibri entre els comuns i l’executiu per decidir la ubicació”.

El consell del Comú de la Massana va aprovar ahir, amb els vots favorables de la majoria i l’abstenció del conseller de DA Albert Esteve, deixar constància en acta del seu posicionament en la modificació de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns per assolir el consens. La posició, ja feta pública, és que l’informe comunal ha de ser preceptiu i hauria de ser vinculant en tots els casos, i no únicament en el supòsit que l’equipament a realitzar pugui ser qualificat de sensible en no figurar en la relació continguda a la disposició addicional de la llei. Segons Baró, algun d’aquests equipaments inclosos poden ser plantes de cogeneració i trigeneració, que poden tenir una incidència notable en el territori. “Entenem que els comuns gestionem el territori com diu la Constitució i amb la visió comunal es poden trobar millors ubicacions que d’altres en funció de com la parròquia vol créixer o dels projectes que el Comú

té previst desenvolupar”, va explicar.

El cònsol de la Massana espera que en la projecció d’aquestes infraestructures prevalgui el “seny”, però també va manifestar que hi ha altres eines per mostrar l’oposició, com són “les plataformes ciutadanes”.

Baró va manifestar que deixar constància en acta de la postura contrària a aquest punt de la modificació de les competències és “un plantejament polític que vol deixar palès que la majoria comunal tenia una posició en aquesta reforma del 2017”.

Pel que fa a les expectatives que es té del tràmit parlamentari d’aquesta reforma de competències, Baró va manifestar que entén que “DA té el suport necessari perquè pugui tirar endavant perquè s’ha debatut molt”.

Quant a les transferències, en què la capital i els comuns amb estacions reclamaran una suma més elevada, Baró té l’esperança que també “es podrà assolir un consens”.

LA MINORIA DE DA

Per la seva banda, el conseller demòcrata Albert Esteve va agrair la posició de Baró “per no fer un cavall de batalla en el si de les negociacions de les competències”. Esteve, que es va abstenir en la votació de la proposta de constància en acta, va manifestar que entén que entre el Govern i els comuns, en matèria d’instal·lar projectes d’interès nacional, “el diàleg hi serà igualment i no crec que es posi una infraestructura en un lloc a què el Comú s’oposi frontalment perquè també ho faria la població”.

En un altre sentit, el conseller demòcrata va assenyalar que en relació amb el projecte d’instal·lació de la CTR a l’Aldosa de la Massana, “la meva postura és primer que els informes avalin la seguretat que no hi ha cap efecte sobre la salut i, a partir d’aquí, que es busqui una estructura que sigui sostenible aquí o en un altre lloc”.

Ultimant les candidatures a l’Homenatge al Ciutadà

La convocatòria per presentar candidats a l’Homenatge al Ciutadà s’acaba el 2 de juny. Aquest premi s’atorga a les persones que treballen de forma altruista a favor de la comunitat. En la passada edició la guanyadora va ser Clare Allcard, per l’atenció que dona a les persones de parla anglesa.

Allcard va ser la sisena homenatjada amb el premi Ciutadà de l’Any. Recordem que en l’edició anterior el guardó va quedar desert, una possibilitat prevista en les bases del premi. La distinció s’ha concedit fins ara a Dolors Ribes, Josep Serra, Antoni Areny, Manel Rivas, l’associació Carisma i Clare Allcard.