Baró veu factible un consens per regular l’àmbit de la transparència

Demòcrates per Andorra continua treballant en un text per regular la transparència i el bon govern, un document que recollirà bona part de l’esborrany sobre secrets oficials que havia proposat el grup liberal.

Així ho ha explicat el president del grup parlamentari demòcrata, Ladislau Baró, que va admetre però que, tot i que aquests dos documents es van posar en comú el juny passat i estan a disposició de totes les forces polítiques representades al Consell General, “no hi ha hagut cap reunió per avançar”.

No obstant, Baró, que va recordar que el text de DA preveu la regulació de “la qüestió dels àmbits de confidencialitat per contrast i per excepció al principi general de transparència que ha de regir l’activitat de les administracions públiques”, es va mostrar convençut que “en l’àmbit de la transparència i la confidencialitat es pot arribar a un consens amb relativa facilitat”.

En canvi, aquest consens no serà assumible tan fàcilment en una altra de les qüestions que es preveu que es regulin amb el text com són les incompatibilitats, una qüestió sobre la qual hi ha diferents posicionaments fins i tot dins el mateix grup de la majoria taronja.

“No és que no es pugui arribar a un consens, però ja internament, dins el grup, veiem que ens costa trobar un equilibri correcte”, va destacar Baró, que va incidir en “la necessitat d’evitar els conflictes d’interessos per una banda” però, a la vegada, per l’altra, “tenir en compte que Andorra és una comunitat petita” i si s’estableix un règim d’incompatibilitats molt exigent es podria “dificultar l’accés a la política per part de molts sectors socioprofessionals”. La dificultat, va continuar el president demòcrata, és trobar “un equilibri en tot això”.

Reforma sanitària

D’altra banda, Baró va admetre que tot el que està relacionat amb la reforma sanitària que es vol tirar endavant “s’està des­envolupant possiblement amb una comunicació insuficient”. En aquest sentit, el dirigent demòcrata va recordar que amb l’estructura que s’ha creat amb els doctors Josep Maria Piqué i Joan Martínez Benazet i amb el diàleg que es manté amb la Seguretat Social “s’intenta prendre una sèrie de mesures de cara a contenir la despesa sense menyscabar la qualitat del servei”, encara que va admetre que, “tot i alguna explicació a la comissió legislativa, cal ser una mica més clars en la política comunicativa sobre el que s’està fent en sanitat”.