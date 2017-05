Bonet, disposada a renunciar a la dedicació plena si genera dubtes

La consellera general independent, Sílvia Bonet, està disposada a renunciar a la seva condició de parlamentària a ple temps si la continuïtat d’aquesta situació després de la seva marxa de Socialdemocràcia i Progrés (SDP) genera dubtes.

Així ho va explicar ahir la mateixa consellera general, en una compareixença per defensar-se de les crítiques rebudes i exposar la seva versió dels fets, on va assegurar que no ha estat ella qui “ha volgut fer un cavall de batalla d’aquesta qüestió sinó que han estat els altres els que han volgut polemitzar”.

A més, Bonet, que va insistir a deixar en mans de Sindicatura la decisió final sobre la seva continuïtat com a parlamentària a ple temps tot i que no va descartar renunciar-hi fins i tot abans, es va refermar en la voluntat de continuar com a consellera general “per continuar fent la feina en favor dels ciutadans”, una qüestió que va voler desvincular del tot del fet de mantenir finalment o no la plena dedicació.

La consellera general, que va assegurar “no haver vist” l’informe jurídic encarregat per SDP i tramès a Sindicatura que qüestiona aquesta continuïtat com a parlamentària a ple temps, va explicar que s’havia compromès amb el seu excompany de formació, Víctor Naudi, a continuar aportant el 10% del salari a SDP si seguia com a consellera a dedicació plena.

Precisament, interpel·lada per la inhibició i l’actitud mantinguda fins ara per Sindicatura, Bonet va assegurar “no saber si Sindicatura havia d’haver actuat abans per aturar aquesta situació” i va admetre que “mai m’hauria imaginat que es po­gués arribar a aquest punt”.

D’altra banda, i després que des d’SDP s’hagués instat la parlamentària a justificar un seguit de despeses fetes en el marc de la seva tasca a la delegació del Consell d’Europa, Bonet va explicar que ha confeccionat un dossier “amb tota la justificació” de la tasca realitzada a l’organisme europeu, ja que “crec que hem de ser transparents”, un dossier que ha fet arribar al síndic general.

Així mateix, la consellera general va incidir que, com és pràctica habitual, va portar els comptes i les factures de les despeses fetes en les darreres participacions en el Consell d’Europa al comptable i que, un cop fet això, “ja no he tornat a veure els comptes perquè se’ls va quedar el senyor Naudi”, de manera que “no he pogut fer la feina de seguiment”.

Finalment, Bonet, que va destacar que fins ara havia volgut “mantenir un perfil baix” per defugir i “evitar la confrontació” davant una “situació difícil”, va recordar que va decidir abandonar SDP per “diferències polítiques”. En aquest sentit, la consellera independent, que va reiterar el seu desacord en qüestions com la decisió de marxar de la comissió BPA i de no formar part del pacte d’Estat per a la negociació amb la UE, va precisar que es continua “sentint còmoda amb el programa electoral” que portava la formació als comicis del 2015 però “no amb els moviments que ha fet el partit”, que considera que s’han allunyat del programa.