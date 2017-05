Bonet pregunta al Govern per les irregularitats denunciades pels monitors

La consellera general del grup mixt, Sílvia Bonet, ha presentat a Sindicatura un seguit de preguntes relatives a les irregularitats que els monitors d’esquí han denunciat davant d’Inspecció de Treball perquè siguin respostes per escrit pel Govern. Bonet recorda que des de fa temps aquests professionals han posat de manifest irregularitats relacionades amb Ski Andorra i que fan referència als salaris i, principalment, al cobrament dels dies dobles i triples. A més, la consellera general afegeix que el col·lectiu també denuncia que hi ha monitors forans que desenvolupen la seva activitat sense les corresponents titulacions acreditatives i remarca que les dues qüestions han estat denunciades a Inspecció de Treball.

Davant d’aquest fet, la parlamentària pregunta al Govern quines actuacions ha dut a terme Inspecció de Treball per informar-se de la situació i quins resultats s’han obtingut de les inspeccions realitzades relacionades amb les condicions laborals dels monitors d’esquí. Així mateix, Bonet vol saber quin seguiment es fa per assegurar que els monitors estrangers contractats disposen de la corresponent titulació per fer la formació i quin és l’organisme del Govern que s’ocupa del compliment de la llei que regula l’exercici de la professió de monitor d’esquí, tant per part dels mateixos instructors, andorrans i forans, com per part de les escoles o estacions d’esquí. A l’últim, la consellera general qüestiona l’executiu sobre quina quota general d’immigració de les autoritzacions de treball per als monitors d’esquí forans existeix.

Cal recordar que l’Associació Andorrana de Monitors d’Esquí (AAME) va mantenir reunions amb tots els grups parlamentaris per exposar-los la situació d’aquests professionals i traslladar-los algunes demandes. D’aquestes trobades va sorgir el compromís de tots els consellers generals de treballar de forma conjunta per la millora de les condicions laborals dels monitors.