Bonet presenta 18 esmenes a la llei de mesures urgents per per a l’aplicació del Conveni Relatiu als Drets de les Persones amb Discapacitat

La consellera general independent Sílvia Bonet ha presentat divuit esmenes al projecte de llei de mesures urgents per a l’aplicació del Conveni Relatiu als Drets de les Persones amb Discapacitat, fet a Nova York el 13 de desembre del 2006, per incorporar diferents aspectes de millora en definicions, com la incorporació del concepte “igualtat d’oportunitats” o “mesures d’acció positiva”, com també treure del text el concepte “nens i nenes” i deixar el d’“infants”.

Amb les esmenes, Bonet també vol eliminar les referències econòmiques en la promoció de les tecnologies, així com la relació entre la situació socioeconòmica conjuntural i l’exercici dels drets econòmics, socials i culturals de les persones amb discapacitat.

Bonet també proposa incorporar un nou apartat 3bis a l’article 18 a la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat amb dues motivacions: la primera, que la valoració per part de la Conava tingui un valor superior a l’actual a l’hora de determinar el grau de menyscabament; i la segona, mantenir la prestació del 100% a les persones discapacitades amb pensió de solidaritat quan accedeixen a la pensió de jubilació.

Altres modificacions van orientades a donar més seguretat a la persona amb discapacitat que s’incorpora al món laboral i que tingui les mateixes condicions laborals i salarials que la resta de persones.

Finalment, es busca ampliar els permisos de maternitat i paternitat tant en el cas de la mare amb una discapacitat superior al 33% com si el nadó pateix una discapacitat superior al 33%, entenent que en l’adaptació per part dels pares en una situació de discapacitat de la mare, com la discapacitat sobrevinguda del nadó, cal un temps extra perquè l’adaptació pot ser més complicada en funció del tipus de discapacitat.