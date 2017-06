Cada comú decidirà si subvenciona o no la prova d’ADN dels gossos

El Comú d’Escaldes-Engordany serà l’encarregat de publicar el plec de bases del concurs per a l’empresa que haurà de crear el cens caní de cada parròquia. La diferència de posicions entre els responsables comunals deixa la porta oberta que cada corporació pugui decidir si subvencionarà o no la prova d’ADN de cada gos per elaborar el cens. És a dir, es pot donar el cas que en una parròquia el Comú pagui part d’aquesta prova i que en d’altres no pagui res i hi hagi de fer front el propietari de l’animal.

De fet, les corporacions comunals esperen que en breu es publiqui aquest concurs i, una vegada elaborat aquest cens caní per a cada parròquia, la segona fase serà posar sancions quan es detecti excrements de gossos a la via pública.

Ahir, en la reunió de cònsols celebrada a Canillo, no es va poder arribar a un acord sobre aquesta qüestió i, segons va manifestar el cònsol major canillenc, Josep Mandicó, pot quedar oberta a la decisió de cada corporació.

Cada comú ja té un registre del nombre de gossos té, i ara es podrà elaborar un cens més complet amb dades dels amos i de les mateixes mascotes. Les parròquies amb més població, com Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, són les que més gossos registrats tenen.

D’altra banda, els comuns es faran càrrec del personal que treballa al servei d’Atenció Domiciliària fins al proper 31 de desembre. A partir d’aquesta data passarà a ser personal de l’administració central. Ara s’elabora l’esborrany de la modificació de la competència d’aquest servei i de moment encara no s’ha fet el traspàs ni de personal ni de pacients. Mandicó, però, va manifestar que s’espera que en breu estigui elaborat aquest text de modificació del servei i que el Govern ja pugui adquirir les noves funcions i competències de l’atenció domiciliària, independentment que fins a finals d’any no es faci càrrec del personal que hi treballa.

Les corporacions i la Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autors i de Drets Veïns (Sdadv) continuen sense arribar a un acord. Els comuns segueixen afirmant que la quota que proposa la societat “és exagerada” i és el Comú de la capital el que té una reunió pendent amb la direcció de l’Sdadv per aconseguir una aproximació de posicions. “Ho considerem molt exagerat, i sobretot pels actes que fem nosaltres, que són sense ànim de lucre i que solen ser sempre deficitaris”, va explicar el cònsol de Canillo, Josep Mandicó.

Segons Mandicó, “no s’entén que un grup hagi de pagar un 4,5% d’IGI i un 7% a l’Sdadv, és a dir un import a una associació més elevat que el que imposa el Govern”, va dir. Mentre duren les negociacions, des de les corporacions no s’ha satisfet cap import a l’Sdadv.

Per altra banda, en la reunió de cònsols també es va informar que cada corporació ja ha plantejat al Govern els punts de cada parròquia per poder ubicar-hi una estació d’aparcament o de recàrrega per al servei de bicicleta elèctrica compartida.

Els cònsols esperen les simulacions de la fórmula de l’increment de les transferències

Dilluns que ve, en la reunió prevista entre responsables comunals i els del Govern sobre la modificació de les transferències, s’espera que l’executiu presenti simulacions de com quedaria l’increment revisable de la base dels 55 milions d’euros, que tot indica que ja està consensuada. Aquestes simulacions donaran resultats a si l’increment es fa a través del que pugi el PIB o si es fa a partir de l’augment dels ingressos de les corporacions.

“Serà en aquesta propera reunió on veurem com quedaran les diferents fórmules de l’increment”, va explicar el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres. El cònsol va manifestar que la seva parròquia tindrà un “plus” per tenir els dos nuclis urbans separats, Encamp i el Pas de la Casa. Torres va recordar que, a més de la població i territori, també s’han incorporat conceptes nous, com la gent gran i la infància, la solidaritat, el compliment normatiu de la sostenibilitat, les pernoctacions i els quilòmetres de carreteres secundàries.

Els cònsols esperen arribar a un acord de màxims i esmenar el mínim possible aquest acord, que haurà de debatre’s al Consell General, segons va assegurar el cònsol de Canillo, Josep Mandicó.

La creació de l’agència tributària que gestioni els impostos dels comuns, i també del Govern, depèn de l’aprovació de la modificació de la Llei de competències i transferències.

Segons el cònsol d’Encamp, s’ha de facultar les corporacions perquè la gestió de la base tributària la puguin cedir a un tercer, i això entra dins d’aquesta reforma.