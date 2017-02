Calvet posa el càrrec a disposició però DA li reitera la seva confiança

El cònsol menor d'Escaldes-Engordany, Marc Calvet, arran de la demanda de dimissió de Liberals d'Andorra pel fet d'estar processat per un presumpte delicte de calúmnies, ha posat el seu càrrec a disposició, tal com ha informat aquest dimecres al vespre la cònsol major Trini Marín. La decisió, però, no ha estat acceptada per la majoria comunal que, juntament amb l'executiva de DA, li ha reiterat el seu suport i la seva "absoluta i plena confiança" cap a la seva tasca. Tant Marín com el secretari general de DA, Eric Jover, han criticat que una vegada més s'ataquin càrrecs electes de DA per motius personals i no per les seves accions polítiques. Jover, a més, ha restat importància al tipus de delicte del que se l'acusa, i ha afegit que Calvet ha deixat clara la seva innocència.