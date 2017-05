Calvó es compromet a fer estudis complementaris, si són necessaris, sobre l'impacte de la importació de residus

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, s'ha compromès a analitzar la necessitat de dur a terme estudis complementaris sobre l'impacte que pot tenir sobre la salut la incineració al Centre de Tractament de Residus de la brossa que s'importarà des de Catalunya. Aquesta ha estat una demanda que s'ha plantejat en el si de la comissió legislativa de Sanitat i Medi Ambient i que la titular de la cartera s'ha compromès a plantejar a la comissió de vigilància. Calvó ha expressat que els estudis que tenen posen en relleu que "no impactarà" sobre la salut dels ciutadans. Calvó també ha destacat les accions que tenen previst tirar endavant aquest 2017 en el marc del Pla Nacional de Residus per incrementar la recollida selectiva després de l'estabilització dels darrers anys. D'aquesta manera, entre les accions hi ha previst un porta a porta que ha de servir per incidir en les necessitats que poden tenir els ciutadans al voltant de les diferents recollides. També es faran esforços en la matèria orgànica, el tèxtil i les bosses de plàstic. Des del PS, Pere López s'ha mostrat especialment crític amb la política de gestió dels residus del Govern i l'ha qualificada de "catastròfica".

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, s’ha compromès, davant la demanda plantejada pels consellers de l’oposició a la comissió legislativa de Sanitat i Medi Ambient, a analitzar la necessitat de tirar endavant estudis complementaris sobre l’impacte que pot tenir la incineració dels residus que s’importin des de Catalunya. La titular de la cartera de Medi Ambient ha destacat, però, que en base als estudis que es tenen hi ha els elements necessaris per constatar que "no hi haurà cap impacte sobre la salut" i ha conclòs que si hi hagués hagut "el mínim dubte no s’hagués signat" l’acord amb Catalunya.

D’aquesta manera, tant els consellers de Liberals d’Andorra, com del Partit Socialdemòcrata i la consellera del grup mixt, Sílvia Calvó, han insistit en la necessitat que es hi pugui haver estudis que puguin certificar que aquesta importació, que encara no ha començat i que podria iniciar-se a l’estiu, no té cap impacte. La ministra ha destacat que la qüestió de la importació ja es va tractar en el si de la comissió d’informació i vigilància del Centre de Tractament de Residus, però que no s’ha parlat de fer estudis complementaris als que ja es tenen de quan la planta es va posar en marxa, i sobre els quals ha insistit que són molt complets i que molts dels aspectes que allà estan recollits són vigents. Bonet ha destacat que si s’incineren més residus hi haurà un increment de de les partícules "ultra fines" a l’aire i, per tant, creu que cal "un seguiment" i que se sigui "curós" per avaluar l’impacte que això pot tenir en la salut de les persones.

De la seva banda, el conseller del Partit Socialdemòcrata, Pere López, ha recordat que ells han plantejat una proposta d’acord perquè es faci una consulta popular sobre aquesta importació, que els "preocupa molt" que la política del Govern sembli encaminada a "generar més incineració" i creu que aclarir les conseqüències que pot tenir sobre la salut de les persones és una qüestió que "ha de ser una preocupació nacional no només del PS".

Per la seva part, el conseller liberal, Jordi Gallardo, ha destacat que aquests estudis han d’anar encaminats a no generar "alarmisme". Així, ha dit que ja que els actuals són de quan la planta es va inaugurar i, tot i que estiguin dimensionats al volum de tones que es poden rebre (segons Calvó), en caldrien de complementaris per la "tranquil·litat" dels ciutadans.

A l’últim, el conseller de Demòcrates per Andorra i president de la comissió legislativa de Sanitat i Medi Ambient, Carles Jordana, ha destacat que "evidentment" si es fan aquests estudis hi estaran d’acord però ha insistit en el fet que el que "s’ha de mirar" és per què des de fa un temps les dades de recollida selectiva "s’han estancat i per què no han millorat", i ha remarcat que calen més campanyes de conscienciació. ja que si hi ha més reciclatge també hi haurà un impacte en la incineració.



Actuacions del 2017

Precisament per parlar de les línies a seguir aquest 2017 en el marc del Pla Nacional de Residus per incrementar la recollida selectiva ha comparegut la ministra Calvó acompanyada del director de Medi Ambient al davant de la comissió. La titular de Medi Ambient ha destacat que la recollida selectiva s’ha "estabilitzat" en els darrers anys (l’any passat el global va incrementar-se un 1%) i que per arribar al 50% de reciclatge que es vol assolir el 2020 cal fer un esforç important i que, per tant, moltes accions ja es començaran aquest 2017. Així, s’incidirà en les recollides que ja fa anys que es porten a terme: paper i cartró, envasos i vidre i, per aquest motiu, a la tardor s’iniciarà una campanya de porta a porta tant al davant dels grans productors com dels ciutadans. Aquesta acció servirà per informar però també per recollir dades sobre les necessitats dels ciutadans.

També es començarà la recollida de matèria orgànica prop dels grans magatzems i s’enllestirà un nou decret sobre l’ús de les bosses de plàstic en el qual es poden arribar a incloure que es facin servir un tipus de bossa feta amb un 80% de material reciclat o que s’incrementi el preu que els ciutadans han de pagar. També es preveuen accions als centres comercials per potenciar l’ús de bosses d’altres materials, com tela. També s’està treballant, tal com ja es va anunciar, en la recollida del tèxtil en un programa transfronterer entre Andorra, Catalunya i França.

Especialment crític amb la política de gestió de residus s'ha mostrat Pere López, que ha remarcat que els volum de recollida selectiva van a la baixa mentre que els residus incinerats van a l’alça i l’ha qualificat com de "catastròfica". D’aquesta manera, ha remarcat que "lluny de fer autocrítica" des del Govern s’insisteix "que aquesta és la línia a seguir", i ha lamentat la manca d’accions de conscienciació. Calvó ha destacat que en comparació amb els països de l’entorn Andorra és "capdavantera". Així, ha defensat que els nivells actuals de reciclatge, tant si se situen en el 49% respecte a uns mètodes o en el 40% respecte d’altres, estan entre els dels països més avançats d’Europa en aquest aspecte.

Calvó diu que ja hi ha un pla d'acció del clima laboral a FEDA que es treballarà amb els empleats

Davant el fet que tant des de Liberals d'Andorra com des del Partit Socialdemòcrata s'hagi demanat sobre la situació del clima laboral a FEDA, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat i presidenta de la parapública, Sílvia Calvó, ha destacat que si l'enquesta de clima laboral es va encarregar era perquè la direcció tenia "interès" en saber com es percebia la situació laboral a FEDA i per "identificar les millores que s'hi podien fer". Ara, ha destacat, es treballa de manera interna per poder tirar endavant un pla d'acció.

La situació del clima laboral a FEDA ha estat objecte de dos preguntes per part de Liberals d’Andorra i del Partit Socialdemòcrata al Govern, que en la sessió de Consell General de dijous haurà de respondre. Davant aquesta preocupació, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat i presidenta de la parapública, Sílvia Calvó, ha destacat que l’estudi del clima laboral va ser una proposta de la direcció tenint en compte que FEDA està patint molts canvis en la línia estratègica que suposen que s’estigui "exigint més als empleats". D’aquesta manera, ha remarcat que era "d'interès" de la direcció saber com es percebia la situació laboral i poder "identificar les millores que s'hi podien fer".

Un cop es té sobre la taula aquest estudi de clima laboral, s’han identificat les millores i hi ha "un pla d’acció" que ara es treballarà "de manera interna" entre la direcció, el consell d’administració i els treballadors.

I sobre la dimissió de dos dels delegats dels treballadors, Calvó ha destacat que ella s’hi ha reunit en una ocasió i que hi ha parlat diverses vegads i que "sempre" tant ella com la direcció els han mostrat "el suport i la importància que es dona a la figura del delegat".