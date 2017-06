Calvó inaugura la conferència internacional del DERBI d’energies renovables a Perpinyà

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha inaugurat, aquest dimarts, la conferència internacional del clúster de competitivitat DERBI sobre energies renovables a Perpinyà. En el seu discurs d’inauguració, la ministra ha presentat la situació energètica d’Andorra així com els compromisos contrets en matèria de lluita contra el canvi climàtic.



La Conferència internacional DERBI 2017 i les jornades nacionals sobre energies renovables tenen lloc a Perpinyà aquest 13, 14 i 15 de juny i se centren en les temàtiques de la transició energètica, l’autoconsum i l’eficiència energètica.

La ministra ha exposat davant dels assistents la situació energètica del Principat, posant de relleu la dependència respecte als països veïns i la voluntat d’augmentar la producció per tal d’incrementar la competitivitat i alhora d’assolir els compromisos internacionals de reducció de les emissions i lluita contra el canvi climàtic. Així mateix, Calvó ha parlat de l’oportunitat que representen les energies renovables, tant a nivell de dependència energètica com també en l’àmbit de l’obertura econòmica, i de la importància dels intercanvis transfronterers i en especial en l'àmbit del desenvolupament sostenible.

Durant la jornada els ponents també han parlat de com la digitalització ha de permetre la revolució energètica, obrint noves possibilitats d’emmagatzematge d’energia i d’autoconsum, així com de la participació dels ciutadans en els projectes d’energies renovables.

En el marc de les jornades, la delegació andorrana ha mantingut una reunió amb el director general delegat de l'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'energie), Fabrice Boissier, i el director regional d’Occitània, Frédéric Guillot. En la trobada han pogut tractar sobre les polítiques i les experiències de França en l'àmbit de l'eficiència energètica i la renovació del parc immobiliari.

També han mantingut una reunió amb el director de Qualit'EnR (organisme de qualificació d'energies renovables), Teddy Puaud, per conèixer de primera mà els criteris de capacitació dels professionals en aquests àmbits amb l'objectiu de garantir la qualitat del servei prop dels consumidors.

Finalment han concretat una propera reunió a Andorra la propera setmana amb la representant de la Cambra de Comerç i Industria de Perpinyà, Françoise Delcasso, per establir noves col·laboracions amb la Cambra de Comerç, Industria i Serveis d'Andorra en l'àmbit de les energies renovables.

Calvó ha estat acompanyada del director general de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marc Rossell, del director general de FEDA, Albert Moles, i del cap de l’Oficina de l’Energia i el Canvi Climàtic, Carles Miquel. En el marc del desplaçament, la delegació també ha visitat el Centre Europeu de Supervisió Eòlic d’EDF, on han pogut intercanviar coneixements en matèria d’energies renovables i concretament de l’emmagatzematge de l’energia.