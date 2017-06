Campanya perquè es mantingui el programa d’ajuts Leader

Els Grups d’Acció Local (GAL) encarregats de gestionar i marcar les línies directives dels ajuts Leader han començat una campanya per tal de donar a conèixer la tasca que es realitza i perquè no tiri endavant una proposició de llei que demana la reducció dels ajuts que es destinen a aquest programa. En el marc d’aquesta campanya, sota el títol de Per a un desenvolupament rural sostenible, integral i integrador, l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) va presentar ahir la feina que desenvolupen els GAL i el resultat dels ajuts Leader al territori.

La gerent del consorci GAL de l’Alt Urgell-Cerdanya, Mireia Font, va afirmar que “és preocupant el desconeixement que hi ha per part d’alguns parlamentaris de la tasca que fa el Leader i que hagin de votar lleis que ens afecten”. La proposició de llei promoguda per Unió de Pagesos i presentada al parlament per tots els grups a l’oposició, PSC, PP, CSQP i C’s, demana en el seu punt 4.2 establir els mínims marcats per la Unió Europea en la dotació dels ajuts Leader. El president del consell comarcal de l’Alt Urgell, Jesús Fierro, va manifestar que “s’ha de conèixer la funció del programa Leader, els seus gestors i els efectes al territori”.

En el marc de la campanya endegada per l’ARCA, el seu president, Carles Luz, i el gerent, Albert Puigvert, van comparèixer dimarts passat davant la comissió d’agricultura del Parlament per tal de “donar a conèixer i fer valdre” la tasca que desenvolupen els GAL en el territori. Està previst que en les pròximes setmanes compareguin també davant les comissions de treball, medi ambient i empresa. A més, l’ARCA es va reunir amb els diferents grups parlamentaris per tal d’explicar-los com els afectaria l’aprovació d’aquesta llei i la consegüent reducció dels diners per a ajuts. Font va explicar que després de la compareixença d’aquest dimarts, d’haver parlat amb tots els grups i amb els sindicats promotors de la llei, sembla que la voluntat de tots és que aquesta llei no prosperi. Font va matisar que “aquesta és la impressió que es té des d’ARCA”.

El programa Leader neix d’una iniciativa europea nascuda l’any 1991 i que té com a objectiu promoure la diversificació econòmica de les zones rurals i augmentar la qualitat de vida dels seus habitants mitjançant ajuts directes. En el període de programació actual el Leader 2014-2020 a Catalunya compta amb 11 grups GAL, que representen el 73% del territori, tot englobant 556 municipis i el 10% de la població de Catalunya. En l’anterior període de programació del Leader, entre el 2007-2013, es van aprovar 1.620 projectes que van suposar una inversió de 175,8 milions d’euros a través d’ajuts. Aquest fet va suposar la creació de 565 noves empreses i la creació de 1.697 llocs de treball directes, a més de la consolidació de 8.986 llocs de treball ja existents.