Canvis als programes d’ocupació per afavorir els col·lectius vulnerables

L’executiu, en la sessió de consell de ministres, va aprovar ahir els cinc programes per al foment de l’ocupació –tres de destinats al sector privat, un al públic i un que els engloba tots dos– per al 2017, que es reorienten per adaptar-los a la “situació econòmica i social actual” i també per afavorir l’ocupació de “les persones que estan en una situació de vulnerabilitat o exclusió social”.

Així ho va explicar ahir el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, que va precisar que en tots els programes s’hi inclouen les persones amb discapacitat, fet que comporta que, a diferència del que s’havia anat fent fins ara, es permeti que els contractes siguin inferiors a les 40 hores setmanals. A més en els decrets, que també preveuen una simplificació de l’accés per part de les empreses establint una oferta única per a tots els programes, s’eliminen també les mancances actuals per a les persones en situació vulnerable i també el requisit de la primera feina per als joves d’entre 18 i 25 anys.

Quant als programes concrets, en el de millora de l’ocupabilitat mitjançant el sector públic s’hi inclouen els menors de 16 a 18 anys que disposin del graduat escolar i es canvia el contracte tancat de sis mesos per la possibilitat de contractes d’entre dos i nou mesos en funció dels projectes per als quals s’hagi contractat la persona.

En el programa de foment de l’ocupació en zones geogràfiques allunyades, es manté l’ajuda per al transport, que, segons va precisar el ministre, pot ser de fins a 204 euros mensuals, i es preveu que el treballador pugui rebre un altre ajut d’entre 100 i 200 euros, quantitat que es fixarà en funció de la distància entre el seu domicili i el centre de treball.

Els programes de foment de la contractació indefinida en el sector privat, de foment de l’ocupació i formació en el si de l’empresa, i el de contractació i la formació pràctica a l’empresa per a joves de 16 a 20 anys, es mantenen com fins ara, només amb les modificacions per incloure-hi les persones amb discapacitat i afavorir els col·lectius més vulnerables.

D’altra banda, Espot, que va detallar que l’any passat fins a 88 persones es van beneficiar del conjunt de programes de foment de l’ocupació, va anunciar per al mes vinent la celebració d’un job meeting sectorial dirigit a l’hostaleria i a la restauració per acostar candidats potencials i empreses del sector, que tindrà lloc al Centre de Formació Professional d’Aixovall i que estarà obert també a residents de les comarques veïnes.

Adequació de tres pisos per a diferents usos socials

El consell de ministres va aprovar ahir la licitació dels treballs de condicionament de tres pisos, propietat del Govern, que seran destinats a diferents usos socials, segons va anunciar el titular d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, que va assenyalar que dos dels habitatges es troben a la Massana i el tercer a Encamp.

Espot, que va precisar que els pisos s’utilitzaran “per satisfer diferents necessitats socials” que hi hagi en cada moment, va explicar que els principals treballs que s’han de portar a terme corresponen a enderrocs, refecció de tancaments i divisions, impermeabilitzacions i aïllaments, revestiments, paviments, instal·lacions i equipaments diversos.