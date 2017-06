Carles Jordana presideix a Estrasburg la darrera sessió de l’APCE

El conseller general demòcrata, Carles Jordana, va presidir dimecres l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE) i va moderar els debats 'Les migracions, una oportunitat a aprofitar per al desenvolupament europeu’ i ‘La integració dels refugiats en període de fortes pressions: aprendre les lliçons de l’experiència recent i exemples de bones pràctiques’.

Jordana encapçala la delegació formada per les conselleres generals Sílvia Bonet (grup mixt), Judith Pallarès (grup parlamentari liberal) i Patrícia Riberaygua (grup parlamentari demòcrata), que des d'aquest dilluns i fins aquest divendres, 30 de juny, es troba a Estrasburg per prendre part en la sessió d’estiu de l’APCE, l’òrgan parlamentari del Consell d’Europa. El polític andorrà ha moderat les intervencions destacades del comissari dels drets de l’home del Consell d’Europa, Nils Muiznieks, i del ministre suec de Justícia i Migració, Morgan Johanson. El comissari Muiznieks va visitar Andorra el 10 de maig del 2016 per avaluar els drets fonamentals de les dones i els infants al Principat.