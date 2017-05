Carles Naudi critica que no s’hagin canviat els estatuts d’Andorra Turisme

El conseller general del grup parlamentari liberal Carles Naudi d’Areny-Plandolit va tornar a carregar ahir contra el funcionament d’Andorra Turisme a Ràdio Nacional d’Andorra (RNA). El parlamentari massanenc va demanar explicacions en relació amb l’excessiu endeutament de la societat, una qüestió que ha plantejat en una pregunta parlamentària. Els liberals recorden que aquest fet incompleix l’anomenada llei de la regla d’or i també la llei que regeix el funcionament de la mateixa societat. A través d’una pregunta signada pel conseller Carles Naudi, el grup liberal insta el Govern a explicar quines mesures correctores aplicarà per evitar aquest fet. En el programa Ara i aquí de la ràdio pública, Naudi també va parlar d’altres irregularitats en el funcionament de la societat. “No s’han canviat els estatuts, com hem demanat en diverses ocasions. Per exemple, pel volum de la societat, el gerent hauria de ser director general”, va reiterar. A més, va recordar que “la modificació d’estatuts s’ha de votar al Consell General i no s’ha fet des de fa anys, la qual cosa posa de manifest el Tribunal de Comptes”.

El conseller liberal es va referir també ahir a les negociacions sobre les competències als comuns. En relació amb un dels apartats que ha generat discrepàncies, com és la cessió de terrenys, es va situar en la línia del Comú de la Massana. Naudi considera que, en situacions concretes que tinguin una repercussió sobre la població, l’opinió de les corporacions locals ha de ser vinculant. “Quan arriben elements que poden pertorbar la salut dels veïns, la comoditat i el valor dels seus terrenys, creiem que el Comú alguna cosa ha de dir-hi”, insistia. Naudi creu que les negociacions amb Brussel·les per a l’acord d’associació seran més llargues del que es preveia, ja que la UE té altres prioritats, i es decanta per una relació similar a la de Suïssa, basada en acords bilaterals.