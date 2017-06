Cierco també demana la gravació de la compareixença a la comissió BPA

Després que la Batllia sol·licités al Consell General les gravacions íntegres de les declaracions que van fer davant de la comissió especial de Vigilància i Prevenció de Risc per a l’Estabilitat Financera el president del consell d’administració de BPA abans de la intervenció de l’entitat, Higini Cierco, i l’exlletrat dels màxims accionistes de l’entitat Jaume Bartumeu, ara ha estat el mateix Higini Cierco qui ha demanat una còpia enregistrada de la seva compareixença davant la comissió BPA del 19 d’octubre passat.

Igual que en el seu moment amb la petició de la Batllia, i segons explica el síndic general en una carta tramesa al president de la comissió especial, Ladislau Baró, en la qual l’informa de la petició de Cierco, Vicenç Mateu encarrega una nota jurídica respecte de la pertinença o no de donar curs a la demanda de l’expresident de BPA, un informe que es demana als mateixos dos experts que van signar la primera nota i que s’inclou com a addenda en l’“Informe sobre les facultats i obligacions del Consell General de resposta a una petició judicial d’informació declarada no pública”.

A diferència però d’aquella ocasió, en què, tal com va informar el BonDia l’abril passat, l’informe deixava clar que “el Consell General no està autoritzat a traslladar a la Batllia la informació objecte de la petició feta”, aquest cop la nota jurídica conclou que el Consell General “ha de donar accés a la documentació de la sessió de què disposi a petició de qualsevol dels participants”, tot i que “sempre limitant l’accés a aquella part de la sessió en què aquests varen ser presents i amb advertència del manteniment del mateix règim de confidencialitat propi de la sessió”. A més a més, continua la conclusió de l’informe, “si ho considera necessari, pot sotmetre aquest accés a un règim de consulta presencial que eviti la tramesa de còpies addicionals de la documentació”.

D’aquesta manera, l’informe obliga el Consell General a facilitar a Cierco l’accés a la gravació de la seva compareixença però no en canvi a lliurar-li’n una còpia, que és precisament el que sol·licitava l’expresident de BPA en la carta tramesa al síndic el 23 de març passat, en la qual es comprometia també a “respectar les indicacions que em feu arribar a l’entorn de la custòdia i de l’ús de l’enregistrament sol·licitat en el cas que considereu pertinent donar curs a la meva petició”. Per tant serà el síndic general, prenent en consideració el que pugui dir la comissió especial de Vigilància i Prevenció de Risc per a l’Estabilitat Financera sobre la qüestió, qui haurà de decidir finalment si entrega o no una còpia de la gravació a Cierco.

L’informe

La nota jurídica incideix que la finalitat de la declaració d’una sessió parlamentària com a secreta persegueix que la informació no sigui accessible a terceres persones però sí en canvi als participants en la sessió, de manera que “no existeix doncs secret a protegir respecte del compareixent i els membres del Consell General presents a la sessió corresponent”.

D’aquesta manera, s’assegura en l’informe, “res s’oposa a l’accés d’aquestes persones a la documentació de la sessió (acta o gravacions)”, si bé es deixa clar que aquest accés fa referència sempre a “aquella sessió o part de la sessió en què cadascun d’ells va participar”.

Així mateix, en la nota es recorda que l’accés a la documentació o les gravacions de la sessió “no canvia les obligacions de secret envers terceres persones” i s’adverteix de possibles responsabilitats, fins i tot penals, davant una “eventual vulneració d’aquestes si decideix fer-les públiques o comunicar-les a tercers”.