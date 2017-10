Cinca assegura que la negativa de la Massana i Canillo no posa en qüestió l’Agència Tributària Nacional

El ministre portaveu, Jordi Cinca, ha valorat, aquest dimecres a la tarda, que el projecte de l’agència tributària conjunta és quelcom “positiu i coherent” i que per tant s’ha de tirar endavant malgrat rebre la negativa dels comuns de la Massana i Canillo. El ministre creu que la intenció d’unificar en una sola administració tota la gestió tributària és un “avenç inqüestionable”, des del vessant d’eficiència i eficàcia tant per a la gestió de l’administració com per als mateixos contribuents. “Estic segur que a la llarga és una solució boníssima per a totes les administracions, fins i tot per aquelles que ara lliurement han declinat l’opció de formar-ne part”, ha deixat anar Cinca, que també ha indicat que respecta la decisió dels dos comuns però que no la comparteix. El ministre portaveu ha vaticinat que en una segona fase aquests comuns que han declinat la proposta s’incorporaran a l’Agència Tributària Nacional. Finalment, també ha llençat un avís al comú de la capital i ha indicat que “és el que més sentit té que es pugui afegir a l’agència tributària única”. Aquest dimarts, el comú d’Andorra la Vella va indicar que estava meditant si formar-ne part o no.

El ministre portaveu ha vaticinat, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, que en una segona fase aquests comuns que han declinat la proposta s’incorporaran al futur ens. Per justificar aquesta posició, Cinca ha apuntat que actualment ja hi ha alguns impostos que són compartits entre Govern i comuns i que gestiona l’executiu. “La taxa de vehicles o de l'ITP (Impost indirecte sobre les Transmissions Patrimonials), per exemple, són la demostració que la gestió compartida funciona”. Jordi Cinca també ha volgut afegir que el fet d’estar tots els tributs controlats per una sola administració no posarà en qüestió que “els comuns no rebin la part que els pertoca de l’impost, no posarà en dubte la titularitat dels impostos ni la capacitat legislativa de cada administració sobre el tribut”.

Finalment, ha llençat un avís al comú de la capital i ha assegurat que “és el que més sentit té que es pugui afegir a l’agència tributària única”. Cal recordar que també aquest dimarts passat el comú d’Andorra la Vella va indicar que estava meditant si formar part de l’Agència Tributària o no.