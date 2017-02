Cinca celebra l’actuació de la justícia en el cas dels excònsols de Sant Julià

El ministre portaveu, Jordi Cinca, va celebrar ahir que la justícia hagi tingut “la capacitat de resoldre una qüestió tan complexa” com és la condemna dels excònsols de Sant Julià de Lòria Montserrat Gil i Manel Torrentallé per sostracció de béns públics. Cinca va destacar que es tracta d’un cas que ja ha quedat sentenciat, que Gil ja està complint condemna i que el Govern és respectuós amb aquesta. Al mateix temps va declarar que “tothom desitjaria” que aquesta situació no s’hagués donat.

Cinca va recordar que l’executiu mantindrà Gil en el càrrec de responsabilitat que desenvolupa al si de l’administració (és cap d’àrea al departament de Benestar). L’excònsol laurediana és funcionària i ocupava aquest càrrec molt abans de ser representant política, va recordar. Tenint en compte que els fets pels quals ha estat condemnada es van produir al marge de la seva activitat com a funcionària, l’executiu entén que no hi ha cap motiu per imposar-li cap sanció disciplinària.

En el mateix cas es troba l’interventor del Comú de Sant Julià de Lòria, Josep Maria Altimir, que forma part del cos de funcionaris del Govern en excedència. En el cas que sol·licités la reincorporació a l’executiu, aquesta es faria efectiva. En relació amb el manteniment d’Altimir en les seves funcions com a interventor, el ministre portaveu va declinar pronunciar-se perquè no ha tingut accés al sumari i per tant es fa difícil de valorar i, per altra banda, perquè és una qüestió que competeix al Comú de Sant Julià de Lòria, va dir.