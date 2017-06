Cinca manté que es continuarà treballant per salvar Grandvalira

Mentre la dissolució de Nevasa no sigui un fet, el Govern continuarà treballant per mirar d’evitar que el trencament de Grandvalira s’acabi convertint en una realitat, segons va explicar ahir el ministre portaveu, Jordi Cinca, que va confirmar que el cap de Govern, Antoni Martí, ja ha mantingut converses amb l’accionista majoritari de Saetde, Joan Viladomat, amb qui s’ha emplaçat per continuar parlant.

El ministre responia d’aquesta manera a les manifestacions de Viladomat de dimarts, en les quals insistia que no hi ha marxa enrere en la dissolució de Nevasa i assegurava que el projecte de construcció de la plataforma esquiable que impulsa Ensisa a Soldeu, i que l’executiu ha qualificat d’interès nacional, “és molt il·legal” i que amagava un “projecte de requalificació urbanística”.

Cinca, que es va excusar en la sessió parlamentària d’aquesta tarda on es discutirà la moció per instar el Govern a revocar la consideració de projecte d’interès nacional per evitar comentar la denúncia d’il·legalitat de la iniciativa, va insistir a posar de manifest “l’error” que suposaria el trencament de Grandvalira, “una marca de referència i un símbol de l’oferta turística del país”.

Així mateix, el ministre, que va assegurar no disposar de prous coneixements per saber si la demanda a la Batllia que va anunciar Viladomat que presentaria podria tenir efectes suspensius sobre el projecte, va defensar les inversions fetes per l’executiu a Ensisa –pels condicionaments de les pistes Avet i l’Àliga–, que també van ser durament criticades per l’accionista majoritari de Saetde, i va recordar que “tots els governs han fet moltes inversions per afavorir l’oferta turística de neu en el seu conjunt” i no a una estació determinada.