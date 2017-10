Cinca nega cap reunió específica amb l’ambaixada pel ‘cas català’

El ministre portaveu, Jordi Cinca, va assegurar ahir que “no hi ha hagut reunions específiques” amb l’ambaixada d’Espanya al Principat i que des de la seu diplomàtica “no s’ha demanat cap reunió al Govern d’Andorra” en relació amb la situació que es viu a Catalunya.

Cinca, que va insistir en la posició de l’executiu de no immiscir-se en un afer que es considera intern espanyol, tot i que va apel·lar novament al diàleg per buscar-hi una solució, es va mostrar convençut que el Govern espanyol, respecte a Andorra, no fa res de diferent que no faci amb la resta de cancelleries d’arreu. En aquest sentit, el ministre va explicar que habitualment el ministeri d’Exteriors espanyol, a través de les seves ambaixades, fa arribar notes i comentaris respecte de diferents esdeveniments, i va reiterar que no s’ha abordat el cas català de forma específica.

Respecte a l’anunci del president de la Generalitat a la BBC sobre una propera declaració d’independència de Catalunya, Cinca va insistir que es tracta d’una qüestió en la qual “Andorra no té cap incidència”, i va remarcar que el que no farà l’executiu és “especular ara sobre cap declaració unilateral d’independència (DUI)”.

En el cas que des del Govern o el Parlament de Catalunya s’acabés fent efectiva aquesta DUI, el ministre portaveu va destacar que “arribat el cas ja en faríem la valoració oportuna”, tot i que va insistir que en aquests moments aquesta possibilitat “és especular”.

D’altra banda, i malgrat no haver-ne fet una valoració concreta, Cinca va admetre l’afectació per a Andorra del tall de l’N-145 de dimarts, especialment per al sector del transport, i va destacar que es tracta dels “danys col·laterals que hi ha quan es donen actuacions d’aquesta naturalesa”. El ministre va incidir en el caràcter “excepcional” de la jornada, tot i admetre que caldria algun tipus d’actuació si la situació fos continuada.