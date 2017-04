Cinca recorda que el 'cas Pujol' mai serà jutjat a Andorra com a delicte fiscal

Els Pujol mai seran jutjats a Andorra per un presumpte delicte fiscal, pels diners que van portar als bancs d'Andorra. Així ho ha volgut deixar clar el ministre de Finances i portaveu del Govern, Jordi Cinca, durant l'entrevista que li ha fet la periodista Lídia Heredia al programa 'Els Matins' de TV3. Cinca ha justificat aquesta contundència pel fet que un dels "principis" establers al marc jurídic andorrà és que les lleis "no poden ser retroactives". Per tant, i a vora "un mes" que el Consell General debati les modificacions de la Llei qualificada del Codi Penal, per tal de tipificar el delicte fiscal, "serà a partir d'aquell moment" que es podrà començar a perseguir. Mai "per qüestions anteriors".

Així, i per tot plegat, el ministre ha plantejat durant l'entrevista que en aquest cas el que és important és saber si l'origen dels diners és lícit o il·lícit. Si es demostra que són lícits, parlem "d'un delicte fiscal al país d'origen", Espanya, que té "les seves eines" per perseguir el delicte. "Però dins d'aquestes eines no hi ha la de tenir una col·laboració per delicte fiscal a un país que no tenia reconegut aquest delicte", ha justificat. Si els diners fossin il·lícits, aquí sí que Andorra, pels convenis internacionals que té signats, "té l'obligació de col·laborar".

I la col·laboració hi serà, ha garantit el ministre, que ha afegit que així ho faran en totes les comissions rogatòries enviades per Espanya o qualsevol país, sempre que "estiguin ben fetes".

Pel que fa a aquesta futura tipificació del delicte fiscal, l'ha definida com "la decisió més cridanera" a ulls forans, però no deixa de ser "una decisió lògica" per tots els passos fets al país per tenir un marc fiscal homologable. És el pas necessari, ha dit, "perquè els ciutadans compleixin amb les seves obligacions".

Pel que fa a tota l'aplicació del marc impositiu, el ministre de Finances ha assegurat que permetrà a la ciutadania "ser més exigent amb els serveis públics", i que s'ha introduït "amb més naturalitat del que inicialment es podia esperar". També ha assegurat que no es plantegen apujar impostos.

Preguntat per l'aplicació de l'intercanvi automàtic d'informació, Cinca ha defensat que és una mesura que ha hagut d'assumir tota la comunitat internacional i que, per tant, des del Govern no temen per una fugida de capitals, tenint en compte que no hi haurà "alternatives" on posar aquests diners, "almenys a països desenvolupats".

"No ens consten coaccions policials"

Una part de l'entrevista s'ha dedicat a la crisi de BPA. Cinca ha explicat que no tenen constància que hi hagi hagut coaccions policials per part d'Espanya als directius del banc per fer pública informació sobre els Pujol. Ha defensat que s'ha aconseguit sortir d'aquesta crisi sense que el sistema bancari "trontolli", i és un fet que la comunitat internacional hauria de valorar.

En un àmbit més global, també ha demanat que es valori Andorra pel que està fent en l'actualitat i no pel passat. "La història és la història", i ara s'aposta per l'obertura i l'homologació. A més, aquesta història parteix d'un "camí" que va prendre Andorra "que la comunitat internacional acceptava i que molts països compartien", ha afegit en relació a l'etiqueta de paradís fiscal que durant molts anys ha acompanyat el Principat.