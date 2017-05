Comerç redueix el període de rebaixes de sis a quatre mesos

Seguint les accions previstes al Pla estratègic del turisme de compres i amb la voluntat de trencar la imatge que puguin tenir turistes i visitants que Andorra és un “país en permanent promoció”, el consell de ministres va acordar ahir el decret que fixa les rebaixes per a aquest any, que redueix el període hàbil de sis mesos a quatre, dos a l’estiu i dos a l’hivern.

Així ho va explicar ahir el titular de Turisme i Comerç, Francesc Camp, que va remarcar que aquesta és segurament la primera de les mesures del pla estratègic que s’implementa.

El decret estableix que les rebaixes d’estiu arrencaran el 23 de juny i s’acabaran el 31 d’agost, amb la qual cosa no s’allargaran al setembre com passava fins ara i també s’escurcen una setmana al juny. De fet, segons va precisar Camp, s’hi ha volgut incloure tot el mes d’agost perquè els comerciants han destacat que sol ser un mes molt bo per a les compres. Pel que fa a les rebaixes privades, el ministre va explicar que en lloc dels quatre dies previs a l’inici de les rebaixes, com es feia fins ara, inclouran també el cap de setmana anterior, de manera que per la campanya d’estiu seran del 16 al 22 de juny.

Quant a les rebaixes d’hivern, i tot i la demanda d’alguns comerciants perquè no comencessin abans de les festes nadalenques, les rebaixes començaran el 22 de desembre i aniran fins al 28 de febrer. Camp, que va admetre que el sector està molt dividit sobre aquesta qüestió, va defensar la decisió de mantenir l’inici de les rebaixes abans de Nadal perquè “es tracta d’un període en què hi ha moltes vendes”. En aquest cas, les rebaixes privades aniran del 15 al 21 de desembre.

D’altra banda, i després de valorar l’especificitat i la demanda del mateix sector, Camp va anunciar que els comerços dedicats a la venda d’articles i material esportiu podran fer la venda en rebaixes per la temporada d’hivern 2017-2018 entre el 2 de febrer i el 8 d’abril del 2018, data aquesta última en què està previst el tancament de les pistes d’esquí.