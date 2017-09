Conveni entre el Govern i el Comú d’Escaldes per al tanatori nacional

El Govern va aprovar ahir el conveni amb el Comú d’Escaldes-Engordany per realitzar conjuntament la construcció del tanatori nacional i les sales de vetlla comunals. La infraestructura s’ubicarà en un terreny situat just al costat de la capella de la clínica Meritxell. Segons va explicar el ministre portaveu, Jordi Cinca, s’ha optat per aquest emplaçament per la seva proximitat a l’hospital, al mateix temps que s’ha buscat fer una obra tan eficient com sigui possible, tant pel que fa al seu ús com el cost dels treballs.

Així, l’acord estableix que l’edifici serà executat de forma conjunta, coordinada i simultània, en forma d’un sol contracte d’obra, que abraçarà els treballs competència del Govern i els del Comú. A més, el conveni fixa que cada administració es farà càrrec de les despeses que corresponen a la seva part. Tot plegat comportarà un estalvi econòmic i en els terminis, van destacar des de l’executiu.

El tanatori nacional es preveu que ocupi la planta subterrània de l’edifici que es construirà, mentre que les sales de vetlla del Comú seran a la planta baixa i a les superiors. El terreny on s’ha d’alçar l’immoble està situat a un nivell inferior al del carrer dels Escalls i s’hi accedeix, tant per als vehicles com per als vianants, des d’aquest carrer per una rampa descendent. Els vianants també hi podran arribar des de la planta subterrània primera de l’hospital. A banda, els treballs permetran alliberar un espai per ubicar-hi una petita plaça pública.

El ministre portaveu va explicar que per a la construcció del tanatori nacional es convocarà un concurs d’idees obert als arquitectes col·legiats a Andorra. Del disseny d’aquest conjunt en dependrà el cost de l’obra. Cinca tampoc va poder avançar quan es podrà tenir enllestit l’edifici. Amb tot va dir que l’obra hauria d’estar “al més aviat possible”.

La construcció d’un tanatori nacional permetrà alliberar espais a l’edifici de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Així mateix, el Comú d’Escaldes-Engordany disposarà de sales de vetlla al centre de la parròquia, ja que avui només té uns espais habilitats per a aquest ús al cementiri de la Plana. Cinca va explicar que abans de decantar-se per aquesta opció han analitzat diferents possibilitats.

Nova emissió de bons de deute per 100 milions d’euros

El Govern va aprovar ahir un nou fullet base que dona cobertura al tercer programa d’emissió de deute públic de fins a un màxim de 430 milions d’euros, per poder refinançar les emissions de deute públic vigents i que vencen el quart trimestre del 2017 o el 2018, segons va explicar el ministre portaveu, Jordi Cinca.

Així, en el marc d’aquest programa es va aprovar també una emissió de bons a curt termini per un import de 100 milions d’euros, i assegurada en la seva totalitat per les entitats andorranes. En aquest cas es tracta de bons a 12 mesos amb una rendibilitat del 0,65% anual i la data d’emissió serà el 17 d’octubre vinent. Cinca va remarcar que aquesta nova emissió dona continuïtat a l’aposta del Govern per diversificar les fonts de finançament de l’Estat i de gestionar el deute públic, seguint la línia ja iniciada pel Govern socialdemòcrata de Jaume Bartumeu i tenint en compte la bona acollida que han tingut les diferents emissions per part dels inversors.

900.000 euros per al tractament de talussos i caiguda de blocs

El Govern va adjudicar ahir treballs de tractament de talussos i proteccions per la caiguda de blocs rocosos a la xarxa de carreteres. Unes obres que tindran un cost de 945.000 euros. En concret, els treballs de tractament de talussos es duran a terme a la CG-3, entre la zona del túnel artificial i Encodina, i a la CG-6, a la zona del torrent del Barreró. L’actuació pretén minimitzar els despreniments a la via i té un cost de 360.372 euros.

Quant a les tasques contra la caiguda de blocs rocosos, tindran lloc a la CG-6, a Sant Julià de Lòria. Es tracta de dues línies de barreres de 180 metres lineals i 190 metres lineals, respectivament. El cost dels treballs puja a 585.259 euros.

Per altra banda, l’executiu també ha adjudicat les obres de millora hidràulica a la zona del pont de la Margineda. El projecte preveu la rehabilitació del mur de maçoneria, tenint en compte que s’ha detectat indicis de descalçament a la base pel pas de l’aigua. A més es preveu una major protecció hidràulica del terreny. Els treballs tenen un cost de 84.734 euros. A banda, l’executiu va licitar la rehabilitació del pont de les Pardines, a la CS-221, per refer elements estructurals de la infraestructura, i també es va licitar serveis especialitzats en informàtica i serveis tecnològics per al sistema informàtic del Govern.

Els caps decidiran a partir d’ara com compensar les hores extres

El Govern va aprovar ahir el decret de modificació del reglament de sistemes de compensació, que canvia l’apartat 4 de l’article 8 d’aquest reglament. En concret, les modificacions introduïdes fan referència a la regulació de les hores extraordinàries i com han de ser retribuïdes. L’apartat 4 de l’article 8 determina que les hores extres es compensen amb l’abonament, en retribució o en temps de descans, a lliure elecció de l’interessat.

Amb el text aprovat ahir es modifica aquest apartat perquè els directors o els responsables dels departaments de l’administració siguin els que a partir d’ara valorin si la compensació al funcionari o agent de l’administració de caràcter indefinit s’ha de fer amb l’abonament en retribució o en temps de descans. Fins ara era el mateix interessat qui decidia si les hores extres les compensava amb dies de descans o amb una retribució econòmica.

Cinca va explicar que amb els canvis el que es vol és “racionalitzar les hores extres” i fer que la seva gestió s’adeqüi a les necessitats reals dels diferents departaments, al mateix temps que s’assegura que no distorsionen el seu funcionament. El reglament de sistemes de compensació va ser aprovat l’any 2003 per unificar els criteris i procediments de les circumstàncies laborals i dels conceptes no salarials.

El servei de radioteràpia ha d’encaixar amb l’estructura

El ministre portaveu, Jordi Cinca, va declarar que, independentment de si l’opera un privat o bé si s’ofereix des de l’hospital a través de la contractació d’especialistes, el servei de radioteràpia haurà d’encaixar bé amb l’estructura hospitalària i sanitària. Per Cinca aquest és l’aspecte més rellevant i deixa en segon terme qui oferirà el servei.

El ministre portaveu va destacar que més enllà de la previsió d’usuaris que pot tenir el tractament al Principat, el Govern ha cregut imprescindible tenir una instal·lació d’aquest tipus. En aquest sentit va recordar que els malalts de càncer han de fer trajectes llargs per rebre el tractament, un fet que té un impacte. Per això va assenyalar que en aquest cas no s’ha prioritzat la lògica econòmica, ja que tenir aquest equip representarà un cost més elevat que el que pertocaria per una població de les dimensions d’Andorra.