Creixen els dubtes de l’oposició sobre la plataforma a la pista de l’Avet

Creixen els dubtes sobre la decisió del Govern de declarar projecte d’interès nacional la plataforma esquiable que es construirà al final de la pista de l’Avet després que l’accionista majoritari de Saetde, Joan Viladomat, hi hagi presentat un recurs administratiu en contra. És per aquest motiu que tot l’arc parlamentari –excepte el grup parlamentari demòcrata, que ahir es va remetre a les explicacions del Govern fetes dimecres– està a l’espera de més informació sobre aquesta actuació.

El conseller general socialdemòcrata Pere López va destacar que el fet que més gent posi en qüestió la declaració d’interès nacional només fa que reforçar els dubtes que ja va expressar la formació quan va tramitar una demanda d’informació al Govern. Amb tot, el conseller del PS va deixar clar que desconeix les motivacions de Viladomat i que poden ser diferents de les seves, que s’emmarquen en l’àmbit polític, de la legalitat i del finançament públic. Així, va indicar que, a priori, el tipus d’equipament que es pretén construir a Soldeu no respon a les tipologies en base a les quals es pot declarar un projecte d’interès nacional segons la llei, ja que no li troben la connotació educativa ni cultural argumentada pel Govern, i els preocupa qui n’assumirà la inversió i el manteniment.

A més, López va recordar que aquest no és un projecte nou, encara que ara es vulgui vincular amb la Copa del Món d’esquí, perquè des de fa uns nou o deu anys una iniciativa “molt similar” i que “no venia de cap administració pública” es va traslladar als diferents governs i al Comú. Ni el Govern ni el Comú de Canillo, però, van considerar que la idea mereixés ser desenvolupada i per això als socialdemòcrates els “sobta” que ara s’hagi decidit impulsar.

A l’últim, el PS no veu clar que la concessió d’una prova de la Copa del Món quedi supeditada a una inversió “de tanta envergadura” i es va mostrar a l’espera que en la demanda d’informació que han sol·licitat se’ls faciliti la comunicació de la Federació Internacional d’Esquí (FIS) on s’exposa aquesta exigència. López va deixar clar que aquestes valoracions són en funció de la informació que tenen avui i va demanar al Govern que agilitzi la resposta perquè el debat sigui “més clar”.

També Socialdemocràcia i Progrés (SDP) té “molts dubtes” sobre el projecte. Segons el secretari d’organització, Joan Marc Miralles, el recurs de Viladomat torna a demostrar la “improvisació” del ministeri d’Ordenament Territorial, que treballa de forma precipitada. “No hi ha actuació lliure de polèmica”, va dir Miralles, que va esmentar com a exemples l’estació d’autobusos, Andorra Telecom, la plataforma esquiable i l’heliport. El polític va retreure al Govern que “tiri pel dret” sense parlar amb totes les parts implicades, un fet que és font de problemes, i que al mig de la polèmica s’hi trobi ara la Copa del Món, un esdeveniment que “il·lusiona a tothom”. Davant de tot plegat, SDP no descarta fer una demanda d’informació a través d’una pregunta escrita.

Per la seva banda, el president suplent del grup parlamentari liberal, Jordi Gallardo, va mostrar la seva “prudència” en relació amb “l’acció particular” feta per Viladomat. Al mateix temps va informar que han encarregat un informe jurídic a un assessor per comprovar si el procés s’ha fet complint la legalitat. Gallardo va deixar clar que els liberals no s’oposen al projecte, de fet el comparteixen, i va remarcar que el que cal és “fer les coses bé” perquè en cas contrari poden aflorar les reticències i convertir una bona iniciativa en un problema, un cas que no serà l’únic en aquesta legislatura, va dir. Gallardo espera que tot s’hagi fet correctament i va avançar que si finalment l’assessor jurídic detecta dubtes demanaran informació complementària.