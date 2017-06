Crítiques per una contractació directa a un familiar d’un conseller

Els grups de l’oposició al Comú d’Andorra la Vella es van mostrar molt crítics ahir amb la contrac­tació directa d’una empresa un dels socis de la qual és familiar del conseller d’Urbanisme, Josep Antoni Cortés. El fet és que la constructora en qüestió era l’adjudicatària de les obres de la xarxa separativa als carrers de la Creu Grossa, Closes de Guillemó i Bisbe Príncep Iglesias, i posteriorment es va constatar que calia renovar el tub d’aigua potable que hi ha a la zona. Aquests treballs es van adjudicar a la mateixa societat perquè per seguretat, assegurances, responsabilitat civil i cost no és aconsellable que hi hagi més d’una empresa en una obra, va defensar la majoria.

Pel PS, el procediment que s’ha seguit “fa mal als ulls” i és poc transparent. Així, entén que el Comú hauria d’haver convocat un nou concurs, tal com va proposar l’interventor, per evitar “suspicàcies” i “malentesos”, al mateix temps que va remarcar que aquesta acció no només implica Cortés, que no posen en qüestió, sinó tota la resta de consellers. En el mateix sentit es va expressar CdI+LdA, que considera que “estèticament no és correcta una adjudicació directa sense concurrència pública quan el sector de la construcció està en una situació complicada”. Per això defensa que s’hauria d’haver rescindit el contracte i fer un nou concurs, un procediment que hauria estat “més correcte i les explicacions que s’haurien donat als ciutadans haurien estat més transparents i senzilles”. En tot cas va dir que no dubten de Cortés. La cònsol major, Conxita Marsol, va retreure al PS que hagi anat massa lluny i el va reptar a anar a la fiscalia si hi veu algun problema. Va defensar que el procés ha estat net, transparent i ajustat a llei. El cost d’aquesta obra són 103.000 euros. La minoria també va dubtar del conveni amb dos privats que permetrà estalviar 2 milions d’euros en la separativa de Santa Coloma, ja que només és per deu anys.

Per altra banda, CdI+LdA considera que el Comú no ha d’assumir el cost del SAD fins a finals d’any, ja que la llei estableix que se n’ha de fer càrrec el Govern a partir d’aquest mes. Això obligarà a fer un crèdit extraordinari de 90.000. També haurà d’assumir les indemnitzacions en cas que algun treballador vulgui deixar la feina, que serien molt baixes. Marsol es va mostrar d’acord en el posicionament, però va dir que s’ha decidit assumir la despesa per garantir el servei. Els dos grups de l’oposició també van lamentar que el Govern no hagi complert els terminis tot i haver tingut tres anys.

Així mateix, ahir es va conèixer que l’adjudicatària dels Pouets no ha lliurat un informe necessari per a l’obertura de l’establiment. Marsol va avisar que si no es compleix el requisit s’haurà de plantejar l’anul·lació de la concessió. A l’últim, es va informar de la liquidació del pressupost del primer trimestre, que registra un increment dels ingressos per ITP. També s’ha constatat una disminució del consum d’aigua (de 500.000 m3 a 370.000 m3), un fet que s’atribueix a l’increment del preu, que ha comportat un estalvi, sobretot en els grans consumidors. Marsol també va avançar que el plec de bases del casino “serà bastant obert” en relació amb la ubicació.