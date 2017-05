DA i LdA diuen ‘no’ a una consulta sobre la importació de residus

La majoria de Demòcrates per Andorra, amb el suport dels consellers generals del grup liberal, va rebutjar ahir la proposta d’acord presentada pels parlamentaris del Partit Socialdemòcrata per demanar a l’executiu que portés a terme una consultada ciutadana en relació amb la importació de 10.000 tones de residus anuals de les comarques veïnes.

Gili, que va posar en dubte la política de residus de l’executiu recordant que no es pot fomentar el reciclatge i el residu zero a la vegada que s’incinera més, va defensar la proposta de la consulta per l’efecte que una major crema de residus pot tenir sobre la salut de les persones, perquè la quantitat importada representa un terç del que es crema anualment al forn incinerador de la Comella i perquè es tracta d’una qüestió important que afecta també les generacions futures i que DA no portava al programa electoral.

Els arguments de Gili van ser compartits únicament pels altres dos parlamentaris del grup mixt, la consellera independent Sílvia Bonet i el conseller general de Socialdemocràcia i Progrés, Víctor Naudi, que va anar una mica més enllà i va plantejar la possibilitat de treballar per canviar la tecnologia del forn incinerador per dimensionar la planta a les necessitats reals del país.

Des del grup liberal, el parlamentari Josep Majoral va justificar el no a la proposta de consulta dels socialdemòcrates per la necessitat de “respectar” els compromisos internacionals contrets, perquè un informe “avala” el “bon funcionament” de la planta incineradora tot i sumar-hi les tones importades, pel “rendiment econòmic” que s’obté amb la producció d’electricitat i pel fet que es pot garantir la seguretat perquè el CTR disposa de les mesures de vigilància de les emissions i protocols adequats. A més, Majoral va instar els socialdemòcrates a reflexionar sobre el que podria passar si les autoritats veïns denunciessin els convenis i acords existents i el país hagués de gestionar les més de 70.000 tones de residus –fangs de depuradors, amiant i piles, entre d’altres– que s’exporten perquè no es poden tractar al país.

Des de la majoria taronja, la consellera general Meritxell Palmitjavila va defensar que la gestió de residus es duu a terme complint la normativa europea en aquest àmbit i els tres principis exigits, que són la proximitat, el compliment de la jerarquia i la valorització adequada.

Palmitjavila, que va defensar que en la qüestió dels residus la participació de la ciutadania ja està garantida i de forma sòlida, va acusar Gili de voler portar el debat sobre aquesta qüestió al Consell General sota la fórmula de proposta d’acord per evitar que la titular de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, pogués intervenir, fet que finalment sí que es va acabar produint perquè el síndic va permetre que Calvó, per al·lusions, pogués intervenir i assegurar que “el Govern mai no prendria una decisió en contra de la salut dels ciutadans”.

Nova picabaralla ‘social’

D’altra banda, el debat sobre l’informe anyal del Raonador del Ciutadà va tornar a generar una picabaralla entre el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, i el conseller del PS Pere López, que va atribuir l’increment d’expedients i queixes en l’àmbit social, sobretot pel que fa a les pensions, als canvis que l’executiu taronja va fer la legislatura passada a la Llei de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

Espot va acusar López de desconèixer la legislació i va insistir que les pensions mínimes no s’havien eliminat sinó que s’havien inclòs en la Llei de serveis socials i sociosanitaris.

Finalment, i per assentiment dels grups parlamentaris, el Consell General va aprovar també la ratificació del conveni per evitar la doble imposició (CDI) amb Malta, el projecte de llei de mesures per lluitar contra el tràfic d’éssers humans i protegir-ne les víctimes i el projecte de llei del notariat.

Llum verda al nou text d’intercanvi d’informació

El Consell General, per assentiment de totes les forces, va donar llum verda ahir al projecte de llei d’intercanvi d’informació mitjançant sol·licitud prèvia i d’intercanvi d’informació espontani en matèria fiscal, un text que, com va recordar el titular de Finances, Jordi Cinca, substitueix el del 2009 i regula noves modalitats d’intercanvi com les demandes grupals i l’intercanvi espontani.

Cinca, que va destacar que el suport unànime al text suposa un “missatge potent” de cara a la comunitat internacional en el sentit de refermar el compromís del Principat amb la transparència i la cooperació en matèria fiscal, va remarcar que la importància d’aquesta llei radica més en el fet que es tracta d’un text que fa evolucionar la legislació en la matèria ja assumida pel país que no pas n’afegeix de nova com passava fa uns anys perquè Andorra no tenia els deures fets. La llei permetrà encarar amb garanties la propera avaluació del Global Forum.