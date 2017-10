DA i LdA refusen la petició de demanar un informe a la Gesco

La junta de presidents, amb els vots en contra de Demòcrates per Andorra (DA) i Liberals d’Andorra (LdA), va refusar ahir la proposta plantejada pels tres consellers generals del Partit Socialdemòcrata perquè des del Consell General se sol·licités el pronunciament del Grup d’Exsíndics i Ex-Consellers Generals (Gesco) sobre els projectes de llei de modificació de les lleis de competències i transferències, segons van confirmar fonts properes a la junta de presidents.

El PS volia el pronunciament del Gesco per disposar de més elements a l’hora de valorar els projectes de llei, que es debatran en la sessió del Consell General prevista per al 20 d’octubre. De fet, el Butlletí del Consell General recollia ahir l’informe del treball en comissió dels textos, així com les setze reserves d’esmena plantejades pels consellers socialdemòcrates.