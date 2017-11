DA proposarà Marc Vila com a raonador del ciutadà

El grup parlamentari demòcrata proposarà Marc Vila Amigó com a candidat a substituir Josep Rodríguez Gutiérrez al capdavant de la institució del Raonador del Ciutadà. La decisió s’ha adoptat en el decurs de la reunió que el grup parlamentari demòcrata ha celebrat aquest dimarts. Rodríguez Gutiérrez ocupava el càrrec des de l'any 2011, així que havia esgotat els sis anys de mandat. A banda de Vila, DA també s'havia plantejat escollir l'exsecretària d'Estat d'Igualtat i Benestar amb el govern del Partit Socialdemòcrata (PS), Magda Mata, però finalment s'ha decantat per l'advocat, més pròxim a les files demòcrates. Marc Vila va ser ministre d'Exteriors amb el govern d'Òscar Ribas i titular de Justícia i Interior durant la primera legislatura de Demòcrates per Andorra, fins que va dimitir per motius personals el juliol del 2012. El Consell General, tal com es va acordar aquest dilluns a la junta de presidents, votarà la renovació del càrrec el proper 23 de novembre. DA espera que aquesta candidatura rebi el suport de la resta de grups parlamentaris de la cambra. El candidat ha d'aconseguir en la primera votació dues terceres parts dels vots i, si no fos així, caldria anar a una segona volta en què la majoria demòcrata seria determinant.