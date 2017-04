DA veu “atendibles” les 4 propostes clau del PS per a les competències

Els quatre plantejaments posats damunt la taula pel Partit Socialdemòcrata (PS), en la darrera reunió a tres bandes per a la reforma de les competències i les transferències, en relació amb la gestió de les escoles bressol, l’impuls d’una regulació nacional dels espais naturals, el seguiment dels joves en risc i l’establiment d’un registre de la propietat, són “totes atendibles i totes salvables”. Així ho ha assegurat el president del grup parlamentari demòcrata, Ladislau Baró, que no considera que es tracti d’esculls insuperables per poder assolir un acord “sempre que no hi hagi un menysteniment de les competències comunals”.

Tot i aquest advertiment, Baró considera que aquest fet es podria donar únicament “en l’àmbit de la protecció del territori i mediambiental”, perquè en l’àmbit de la gestió del seu territori els comuns “tenen moltes competències”, tot i que això “no vol dir que les tinguin totes”. En aquest sentit, el conseller general demòcrata es va mostrar convençut que “simplement es tractarà de trobar el redactat que permeti reforçar la competència estatal en aquest àmbit, que crec que ja té”.

I és que per Baró, que va remarcar que en medi ambient ja “hi ha un rodatge” perquè ja hi ha lleis nacionals que regulen, tant en patrimoni cultural com en patrimoni natural, qüestions supraparroquials”, el que està demanant el PS “és clarificar una cosa que ja de per si ho està relativament, és a dir estan demanant aprofundir un esquema que no contradiu en absolut el que ja està establert en la Constitució”.

Quant al registre de la propietat, Baró tampoc creu que hagi de ser una qüestió que dificulti un acord. La Constitució fa una referència al cadastre, competència comunal, i parla de l’activitat registral de l’Estat, va recordar el president del grup demòcrata, que va assegurar que “ells volen que es precisi que aquesta activitat sobretot fa referència al registre de la propietat perquè consideren, amb raó, que el registre de la propietat és una eina de modernització del país tan important com ho és un sistema fiscal”.

Pel que fa a les polítiques de joventut i les escoles bressol, va recordar que la Constitució parla d’activitats socials, i que es tracta de qüestions que es poden “encabir” en aquest apartat. No obstant, Baró va admetre que “també es pot interpretar perfectament que les escoles bressol són competència estatal” i es va mostrar obert a buscar una solució, que podria passar per “trobar algun patró homogeneïtzador comú d’àmbit estatal i mantenir una certa autonomia dels comuns en aquest àmbit”.

I és que, tal com va recordar Baró, el problema és que “únicament el Comú d’Andorra la Vella dona suport a aquesta reivindicació del PS”, perquè a les altres corporacions parroquials, per la seva dinàmica de funcionament, “no els planteja problemes majors el fet d’assumir d’alguna manera aquesta competència”.

Tot i això, el president demòcrata està convençut que també es podrà arribar a un acord en aquest àmbit. “Veurem l’habilitat del redactat”, va destacar Baró, que va recordar que “el PS es va comprometre a portar un redactat en aquest sentit”, en el qual també “està treballant Consol Naudi”. “Ho veig salvable vista l’actitud de totes les parts”, va dir Baró, que avisa que “una cosa és l’actitud i l’altra és veure, tan bon punt intentem redactar això concretament, si es pot arribar a un acord”.