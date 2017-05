DA vol recollir les conclusions de l’informe en la llei de transparència

L’informe encomanat pel síndic general sobre el règim de confidencialitat de determinades autoritats públiques de caràcter financer en la seva compareixença davant els òrgans del Consell General, fet pel catedràtic de dret de la UB Joan Vintró, i les conseqüències que pugui comportar són vistos de forma diferent per Demòcrates per Andorra, Liberals d’Andorra i Partit Socialdemòcrata.

El president del grup demòcrata, Ladislau Baró, va remarcar que es tracta d’“una opinió jurídica ben fonamentada” i que “s’hauria de tenir en compte”. Tot i això, Baró, que va recordar que és una opinió que “no és vinculant”, considera que l’informe no farà replantejar-se les compareixences dels responsables de l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) i de l’Agència Estatal de Reestructuració d’Entitats Bancàries (AREB), tot i que sí que pot tenir “una influència moral en futures compareixences que hi pugui haver”, ja que l’informe “estableix unes pautes bastant favorables” respecte a l’accés dels consellers generals a la informació.

En aquest sentit, Baró, que va admetre que l’informe fa dies que està a disposició dels integrants de la comissió especial de Vigilància i Prevenció de Risc per a l’Estabilitat Financera tot i que encara no s’ha tractat en cap reunió, va avançar que algunes de les qüestions que s’inclouen en l’estudi es podrien tenir en compte de cara a recollir-les en la llei de transparència i bon govern que s’està treballant.

En canvi, des de Liberals d’Andorra, el president suplent del grup parlamentari, Jordi Gallardo, va assegurar “no tenir massa esperances” que aquest informe pugui comportar cap canvi de cara a futures compareixences, com la del president del consell d’administració de l’INAF, Raül González, i del nou director de l’organisme, Ramón López, prevista per a la setmana de Sant Joan. I és que per Gallardo, que va expressar el desig que, ja que té l’informe, Sindicatura sigui “més proactiva” a l’hora de defensar i fer prevaler el dret dels consellers generals a accedir a la informació, es tracta d’una qüestió de voluntat més que no pas de cap altra cosa.

“Aquests organismes ja han adoptat aquesta posició de no donar informació amb la connivència del grup de la majoria i el Govern”, va assegurar Gallardo, que va recordar que des de la seva formació “ja s’havia demanat informació agregada”.

Per la seva part, el conseller general del Partit Socialdemocràta i president del grup mixt, Pere López, es va mostrar partidari que el tema de l’informe s’abordi, a part de la comissió especial, també en junta de presidents perquè “potser pot posar en entredit el criteri que han utilitzat aquests organismes per negar informació als consellers”.

En aquest sentit, el parlamentari socialdemòcrata va incidir en la possibilitat que els “criteris que han utilitzat no estiguessin prou justificats i han pogut condicionar els treballs de la comissió especial”, i va insistir en la necessitat de parlar-ne perquè “potser les actuacions d’aquestes institucions no tenien una justificació legal” i “poden haver afectat el treball de la comissió especial”.