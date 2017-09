Decepció a Encamp i Escaldes-Engordany perquè l'informe sobre les transferències "arriba a destemps"

Els cònsols d'Encamp i Escaldes-Engordany s'han mostrat aquest dimecres molestos i decebuts pel fet que Sant Julià de Lòria encomanés un informe que conclou que la modificació de les lleis de transferències i competències conté aspectes contraris a la Constitució. Jordi Torres ha dit que se senten molestos per la manera com el comú de Sant Julià ha gestionat aquest tema, "perquè portem molt de temps treballant en això".

De la seva banda, Trini Marín posa en dubte que hi hagi aspectes inconstitucionals en els projectes de llei, perquè "hi han treballat juristes andorrans de gran nivell i ho haurien vist". De fet, la cònsol ha recordat que a l'inici de les negociacions amb el Govern, l'any 2013, ja es va encomanar un primer informe al catedràtic en dret constitucional Miguel Ángel Aparicio, on va alertar-los de les modificacions que podien ser inconstitucionals. Per això, no entén que davant d'aquest avís cap advocat dels que han treballat les lleis, a banda del Govern, els comuns i el Consell General, hagi detectat i alertat de punts contraris a la Constitució.

Marín ha volgut recordar que la modificació del model de transferències i competències era "una necessitat imperiosa" perquè s'havia d'adaptar als temps actuals, i s'ha mostrat sorpresa pel fet que "després d'arribar a un acord els set cònsols juntament amb el Govern i el Consell General" ara arribi aquest informe. La cònsol escaldenca ha afegit que "en la base inicial tots estàvem d'acord, d'això ningú pot dir que no, per més que en el detall cada cònsol ha mirat una mica per allò seu".

Malgrat tot, Marín no ha volgut pronunciar-se sobre el contingut de l'informe d'Aparicio, fins que no disposi dels informes que ha encomanat el Govern. La previsió és que es pugui parlar de la qüestió el proper 3 d'octubre en reunió de cònsols, dos dies abans de la sessió de Consell General en què està previst que es votin els dos projectes de llei.