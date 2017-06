Descartat el soterrament del vial a la Rotonda, es planteja un pas elevat

El Comú d’Andorra la Vella descarta el soterrament del trànsit a la Rotonda. Després que l’estudi de viabilitat hagi dit que és factible i que es pot executar, i amb un cost que la mateixa cònsol major, Conxita Marsol, diu que és sostenible (1,6 milions d’euros), la corporació no el farà pel principal motiu que la sortida d’aquest pas subterrani del vial invalidaria la sortida de dos aparcaments de dos edificis que estan situats a l’inici del carrer Prat de la Creu. L’altra afectació, menys important, segons Marsol, seria que la part alta de l’avinguda Meritxell fins a l’encreuament amb el carrer de la Creu Grossa s’hauria de convertir per a vianants, perquè no hi podrien accedir els vehicles. Ara s’estudia un pas elevat per a vianants a la mateixa Rotonda.

L’estudi, que ha costat 4.075 euros, determina que les dues entrades de pàrquing que estan ubicades tot just al costat de les actuals oficines d’Andorra Telecom quedarien inutilitzades. Són pàrquings que tenen unes vint places, “però són propietat privada, els edificis estan autoritzats amb aquests aparcaments i difícilment els podríem limitar el dret que ja tenen”, va explicar Marsol. De fet, el Comú deixa aquest projecte en stand by i se centra en la reforma de l’avinguda Meritxell, on la cònsol major ja va avançar ahir que s’estudiarà alternatives. Algunes van ser esmentades per la mandatària comunal. “Podria ser un pas elevat per a vianants modern i que cridés l’atenció o també es podria utilitzar el pont actual fent algun canvi de circulació”, va explicar.

Marsol va manifestar que el més important és trobar una alternativa a aquest trencament entre la part alta i la part baixa, i també va reconèixer que les alternatives al pas subterrani “no són tan òptimes” com les que pensaven.

Aquesta alternativa al pas subterrani de la Rotonda serà un afegit al concurs d’idees del projecte de reforma de l’avinguda Meritxell, a què opten els enginyers després de la renúncia del col·legi oficial d’arquitectes.

Per altra banda, la cònsol major d’Andorra la Vella va informar que el pas subterrani que també s’havia plantejat al carrer de la Unió “és molt més complicat també per entrades de pàrquing i pel problema del desnivell des de la rotonda del quilòmetre zero fins a la Dama de Gel. És difícil de poder executar per sota”, va dir. Marsol va apuntar que el pas del carrer Bonaventura Armengol “pot ser més viable, però no s’ha estudiat”.

Promesa del programa

En un altre sentit, Marsol va valorar positivament que sorgís com la proposta més votada als pressupostos participatius del Govern el pas subterrani o elevat per travessar la CG-1 a la zona de l’estadi Comunal. De fet, la cònsol taronja va recordar que aquest projecte “era una proposta que teníem al programa electoral”. Segons la mandatària, es tracta d’una necessitat per solucionar el problema de seguretat i de circulació en aquest punt.

En aquest sentit, Marsol va manifestar que traslladaran al Govern que el pas que es construeixi quedi “integrat” en la reforma que el Comú té projectada a l’estadi Comunal, prevista per a l’any vinent.