Dinamarca mostra interès en el procés de negociació d'Andorra per l'acord d'associació amb la UE

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, s’ha trobat aquest dilluns amb la ministra de Pesca, Igualtat d’Oportunitats i Cooperació Nòrdica de Dinamarca, Karen Elleman, amb la qual han pogut tractar diversos temes d’interès comú en matèria de la cooperació internacional. La reunió ha tingut lloc a la seu de les Nacions Unides, on ambdues mandatàries es troben desplaçades amb motiu de la celebració de la 72a Assemblea General de les Nacions Unides. Karen Elleman ha mostrat interès en el procés de negociació d’Andorra per l’acord d’associació amb la Unió Europea. La ministra danesa també s’ha interessat per la transformació econòmica d’Andorra dels darrers anys i pels avenços duts a terme en matèria de transparència i homologació fiscal del Principat. Ambdues ministres han coincidit en què la reforma que està impulsant el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, és necessària perquè aquest organisme sigui més eficient i estigui més connectat amb la ciutadania.