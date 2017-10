Educació tria el ‘PISA for schools’ de l’OCDE per avaluar el sistema andorrà

El ministeri d’Educació i Ensenyament Superior treballa perquè el sistema educatiu andorrà ja pugui ser avaluat l’any vinent a través del programa PISA for schools de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), iniciativa que permetrà comparar el nivell del sistema amb d’altres, a la vegada que servirà per incidir en aquells aspectes a mi­llorar.

Així ho va explicar ahir el ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Èric Jover, en el transcurs de la compareixença davant la comissió legislativa d’Educació, Recerca i Cultura, en què va informar els consellers generals de l’inici del curs escolar 2017-2018.

Jover, que va precisar que aquest programa segueix “els mateixos paràmetres i rigor que el PISA” però que “en lloc de ser a escala de país és per a centres educatius”, va explicar que la iniciativa està pensada per als joves de 15 anys i que avalua les competències en comprensió lectora, matemàtiques i ciències. Així, la idea del ministeri és que es puguin avaluar els tres centres de segona ensenyança i obtenir així una mitjana del sistema andorrà.

El ministre, que va assegurar que “tenim la percepció que l’Escola Andorrana funciona molt bé” però que, tot i així, “necessitem una avaluació exterior”, va avançar que ja s’ha parlat amb l’OCDE per poder tirar endavant aquesta avaluació i que fins i tot ja s’ha previst una partida per al projecte de pressupost per a l’exercici 2018 per fer-ho realitat. En aquesta línia, Jover va remarcar que la idea és que l’avaluació ja es faci aquest curs 2017-2018, tot i que no va descartar la possibilitat que no s’hi acabi arribant a temps i s’hagi de fer de cara al curs 2018-2019.

D’altra banda, el ministre va fer públiques les xifres definitives de l’inici del curs escolar 2017-2018, que han començat 11.061 alumnes, 36 més que el curs passat. L’Escola Andorrana, amb 4.486 estudiants, és l’únic dels tres sistemes educatius que experimenta un creixement de l’alumnat, concretament d’un 2,9%. El sistema francès, amb 3.573 estudiants, veu com perd el 0,6% d’alumnes, mentre que la caiguda més significativa, un 2,3%, la registra el sistema espanyol, que en comptabilitza 3.002.

Jover, que va remarcar també que en el cas de la Formació Professional s’han fet efectives un 20% més de matriculacions, va atribuir el descens d’alumnes del sistema espanyol als canvis d’orientació que ha portat a terme i va remarcar que la previsió és que de cara als propers cursos “hi hagi una estabilització” i més endavant “un lleu creixement”.

Així mateix, el ministre, que va destacar que aquest curs s’hauran invertit 2,3 milions en millores als centres educatius, va admetre el descens important dels abonaments de transport escolar. Així, pel que fa al bus lliure s’han lliurat 2.598 carnets, un 2% menys que el curs passat, mentre que, en el cas del transport segregat, la caiguda ha estat del 6,8% i s’ha comptabilitzat 1.818 abonaments.

La llei del cos educatiu, un cop llesta la de funció pública

Educació està a l’espera que s’enllesteixi la llei de la funció pública per tirar endavant el text del cos educatiu, segons va confirmar el titular d’Educació i Ensenyament Superior, que va precisar que abans d’acabar la legislatura arribaran set textos d’àmbit educatiu al Consell General. En el cas de la llei del cos educatiu, Èric Jover va recordar que ja hi ha molta part de la feina feta i que es va decidir aturar-la a l’espera de veure com queda finalment la llei de funció pública.

Així mateix, el ministre, que va avançar que el Consell General debatrà en la sessió del 20 d’octubre el Conveni contra la No-discriminació en l’àmbit educatiu de la Unesco, va explicar que es treballa per actualitzar la Llei d’ordenament del sistema educatiu andorrà, que és de l’any 1994, perquè Ensenyament Superior i la Universitat d’Andorra tinguin lleis pròpies i no que es reguli en un sol text com fins ara, així com en la llei del marc andorrà de qualificacions i la llei de validació de l’experiència.