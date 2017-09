El bloqueig de la renda variable fa endarrerir els pagaments de JC Flowers per la compra de Vall Banc

El fons d'inversió americà JC Flowers només ha pagat, de moment, 3,5 milions d'euros per la compra de Vall Banc, ja que el segon i tercer pagament previst als sis i dotze mesos de l'adquisició de l'entitat s'han endarrerit a causa dels actius de renda variable que romanen bloquejats a Crédit Suïsse. Així ho ha explicat aquest dijous en seu parlamentària el ministre de Finances, Jordi Cinca, contestant a una pregunta del president suplent del grup parlamentari liberal, Jordi Gallardo. Cinca ha indicat que aquests pagaments estaven vinculats a l'evolució del valor del banc, cosa que no s'ha pogut determinar perquè una part dels actius no estan disponibles i no es pot fer el càlcul. El ministre, però, ha assegurat que l'entitat està predisposada a fer un dipòsit de diners a l'AREB fins que es pugui fer el càlcul correctament. Al seu torn, Gallardo ha demanat que almenys la part fixa del pagament, que ascendeix a 7 milions d'euros, hauria de figurar en el balanç de l'AREB.

El fons JC Flowers ha fet efectiu, de moment, només el primer pagament per la compra de Vall Banc a l'Agència de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB). La quantitat, que corresponia al 50% de la part fixa del preu acordat, es va pagar el juliol del 2016 i ascendia a 3,47 milions d'euros. El contracte establia que als sis mesos de la compra s'havia de pagar un 25% més i, finalment, al cap de dotze mesos l'altre 25% restant. Tot i que ha passat més d'un any des de la venda de l'entitat, el ministre de Finances, Jordi Cinca, ha reconegut que no s'han pogut fer els dos pagaments previstos perquè estaven subjectes a l'evolució del valor de l'entitat i aquest no s'ha pogut calcular perquè els actius de renda variable continuen bloquejats a Crédit Suïsse, el banc custodi d'aquests actius abans del seu traspàs des de l'antiga BPA, a causa d'una demanda judicial.

La situació s'ha fet pública durant la sessió parlamentària de control al Govern d'aquest dijous arran d'una pregunta del president suplent del grup parlamentari liberal, Jordi Gallardo, que també ha lamentat que l'AREB no estigui presentant els seus comptes en els terminis previstos. Gallardo també ha recordat que el preu màxim de la venda de Vall Banc s'havia xifrat en 29 milions d'euros, i ha reclamat que, almenys, els 7 milions de la part fixa figurin en el balanç de l'AREB. A més, ha posat de manifest que el negoci no ha estat massa bo pel Govern, ja que de moment només s'han ingressat 3,5 milions i, en canvi, Vall Banc ha declarat uns beneficis d'11 milions.

Jordi Cinca ha admès els retards en els terminis per presentar els comptes de l'AREB però ha assegurat que la voluntat no és que l'entitat no vulgui ser controlada, sinó que està sotmesa al control del Tribunal de Comptes. Pel que fa als retards en els pagaments per la compra de Vall Banc, el ministre ha assegurat que no perillen i ha avançat que s'estan estudiant fórmules perquè JC Flowers dipositi en breu una quantitat a l'AREB, a l'espera que es pugui fer el càlcul correcte.