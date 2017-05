El cap de Govern es reunirà amb Mariano Rajoy per primera vegada des de les eleccions espanyoles

El cap de Govern, Antoni Martí, es reunirà amb el president espanyol, Mariano Rajoy, per primera vegada en aquesta legislatura, i per tant també des que Rajoy va ser reelegit president.

La trobada tindrà lloc el proper dimecres 17 de maig a les 12 hores al Palau de la Moncloa i donarà resposta a la demanda efectuada per Martí fa unes setmanes per poder tractar amb el president espanyol qüestions d’interès per ambdós països.

En la reunió, els dos mandataris parlaran sobre les negociacions per assolir un acord d’associació amb la Unió Europea que està duent a terme Andorra i el suport que hi dona l’estat espanyol.

A més, tindran ocasió de tractar la candidatura andorrana per acollir la celebració de la Cimera Iberoamericana de Caps d'Estat i de Govern el 2020, així com el suport d’Espanya en la preparació de la cimera i en el seu desenvolupament.

En aquest mateix sentit, està previst parlar del procés per implantar maniobres basades en el sistema GPS a l’aeroport Andorra-La Seu i l’impuls que es vol donar per, en el benentès que es confirmi la viabilitat tècnica, agilitzar aquest tràmit en vista a l’interès estratègic perquè l’aeroport estigui totalment operatiu de cara a la celebració de la Cimera 2020.

Finalment, es tractaran altres temes d’interès mutu com convenis bilaterals que s’estan negociant actualment en diversos àmbits.

La darrera reunió que van mantenir Rajoy i Martí va ser al gener del 2015 quan el president espanyol va realitzar una visita oficial al Principat d’Andorra, i en aquella ocasió es van signar tres convenis bilaterals: el Memoràndum d’Entesa, d’Amistat i Cooperació General, el Conveni per evitar la Doble Imposició, i un conveni de transport internacional per carretera.