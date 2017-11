El CDR de Catalunya anuncia un bloqueig indefinit a les mercaderies en totes les fronteres

El Comitè en Defensa de la República de Catalunya en motiu de les mobilitzacions que s’han iniciat avui en el marc de la Vaga General del 8-N a la regió veïna, i en defensa de la república catalana per exigir la llibertat dels polítics empresonats ha fet una crida a reforçar totes les fronteres de Catalunya, i ha dit que continuaran bloquejant el trànsit a les mercaderies indefinidament. A la Seu d’Urgell ja han arribat els reforços de personal que ajudaran a mantenir tallada la N-145 d’accés al Principat, sense cap termini marcat per acabar.

Avui des de les sis del matí que ha quedat tallada per a vehicles també només obrint a determinades hores durant uns minuts. Els vehicles han utilitzat un camí que va des d’Anserall fins a la rodona de Castell Ciutat.

Per altra banda, diversos manifestants tallen aquest dimecres al matí un total de 37 carreteres amb motiu de la vaga general, entre les quals es troben les principals vies d'accés a Barcelona. Les interrupcions del servei han començat des de primera hora i afecten la mobilitat dels conductors en plena hora punta. Així, segons el Servei Català de Trànsit, l'A-2 es troba tallada a Abrera (excepte un carril), Sant Joan Despí en sentit Barcelona, la Ronda de Dalt i Litoral, la B-23 a Molins de Rei i Sant Just Desvern d'entrada a Barcelona, l'AP-7 all Vendrell, en sentit nord, i a Santa Perpètua de Mogoda i la C-16 a Sant Cugat del Vallès, cap a la capital catalana. A més, dues vies més es troben tallades per la presència d'obstacles a la via – la C-12 a Menàrguens i la C-14 a Ponts- i en almenys set més hi ha retencions, tot i que el trànsit no es troba interromput.

Altres vies tallades són l'A-2 als seus trams d'Òdena i Castellnou de Seana, a la B-140 a Mollet del Vallès, la C-12 a Balaguer, la C-16 Sallent, la C-16 St. Cugat del Vallès, en sentit Barcelona; la C-25 (l'Eix Transversal) a Vic, Artés i Manresa; la C-32 a Vilassar de Dalt; la C-37 a Castellfollit del Boix i a Manresa; la C-59 a Moià, l'N-145 a la Seu d'Urgell; l'N-230 a Vilaller; l'N-420 a Bot i l'N-II a Vilassar de Mar i a Vilamalla i l'N-II a Figueres.

A més, una marxa lenta de vehicles afecta la C-58 a Vacarisses i es registres retencions a l'AP-7 a Vilafant, la C-17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona; la C-31 a l'Hospitalet de Llobregat en sentit Barcelona, la C-32 a Sant Boi de Llobregat, també cap a la capital catalana, i a Cornellà de Llobregat i Castelldefels en sentit sud i a la C-58 Ripollet (sentit nord) i a BCN (sentit sud).