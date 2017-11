El Centre Nacional d’Emergències està encallat als calaixos d’Interior

El Centre Nacional d’Emergències que s’havia d’ubicar en un edifici annex a la caserna de bombers de Santa Coloma i que s’havia de construir durant aquest any, no té encara data d’inici. De fet, ni s’ha tret el concurs de proposta d’idees. Així ho va explicar el director de Protecció Civil, Francesc Areny, que tot just fa més d’un any va manifestar que aquest edifici “és urgent tenir-lo”, entre altres motius perquè es coordinaria tot més correctament i s’activarien només els recursos necessaris, recuperant les paraules d’Areny d’ara fa un any.

En concret aquest any hi havia d’haver una partida pressupostària per fer l’obra i també el projecte d’instal·lació tecnològic. Al 2018 s’havia de pressupostar les instal·lacions i acabar l’obra. Però quan només queden dos mesos per acabar el 2017, el director de Protecció Civil reconeix que no s’ha avançat gens en aquest projecte. De fet, durant l’any passat des de l’executiu es va avançar que Ordenament Territorial estava avaluant la viabilitat del projecte.

Les obres consistien en la creació d’unes cotxeres annexes a la caserna de bombers de Santa Coloma per ubicar els camions i vehicles del cos d’extinció i a sobre havia d’instal·lar-se el Centre Nacional d’Emergències i el departament de Protecció Civil, que no té seu i que ara està ubicat en uns despatxos a l’edifici administratiu del Prat del Rull.

Aquest Centre Nacional d’Emergències ha de coordinar tots els organismes implicats per intervenir en una emergència. De fet, la plantilla projectada era d’onze treballadors. Els operadors hauran de parlar quatre idiomes, com a mínim: català, castellà, francès i anglès. Aquest equip sempre comptaria amb un cap del 112 activat, un responsable de sala i dos operadors. Amb tot es preveu cobrir les 24 hores dels 365 dies de l’any.

Tot i això, i malgrat que es té previst un sistema operatiu de funcionament per a quan els operadors estiguin ocupats que salti la trucada al SUM, i si aquest també estigués ocupat a bombers i d’aquest a la policia, i també amb un programa comú d’emergències per a tots els cossos, el que és la infraestructura encara no està prevista en les projeccions de l’executiu, segons va manifestar Areny.