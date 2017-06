El Comú de Canillo dona el vistiplau a l’ampliació de capital d’Ensisa

El Comú de Canillo ha donat els vistiplau a l’ampliació de capital d’Ensisa, un dels passos necessaris per tirar endavant la construcció de la plataforma esquiable de la pista de l’Avet. En concret, el que s’ha aprovat avui és realitzar les accions per fer efectiva aquesta ampliació de capital i un crèdit extraordinari de 5 milions d’euros, la quantitat que correspon a la corporació aportar-hi, mentre que l’altre soci hi destinarà 5 milions més. Per satisfer aquest import, el Comú no haurà de contraure cap crèdit ja que es finançarà amb romanents de tresoreria. La previsió és pagar 2 milions aquest any, 2 milions més el que ve i 1 milió el 2019.

Així mateix també s’ha aprovat iniciar una permuta de terrenys comunals amb terrenys de Casa Calbó, una acció també encaminada a fer realitat el projecte de Soldeu. Es tracta d’una superfície de 483 metres. L’objectiu és que les obres de la plataforma esquiable comencin al juliol.