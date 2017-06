El Comú de la capital tanca files amb Marsol en el ‘no’ a les transferències

El Comú d’Andorra la Vella ha tancat files al voltant de la cònsol major, Conxita Marsol, en la seva oposició a la proposta de transferències als comuns feta per l’executiu de DA.

Així, la consellera de PS+I Dolors Carmona va valorar de forma positiva la postura de Marsol i va reclamar-li que es mantingui de “forma ferma” fins al final de les converses. “Celebrem que la senyora cònsol comparteixi amb nosaltres que el criteri de població ha de tenir més rellevància que el de territori”, tot defensant que si no s’accepta aquesta reclamació, “es posa en perill el principi d’equitat i s’afavoreix greuges entre ciutadans”, va destacar Carmona.

Per la seva part, el conseller de CdI+LdA al Comú d’Andorra la Vella Jordi Minguillón va voler mostrar el seu total suport al rebuig mostrat per la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, a la proposta sobre transferències de l’executiu demòcrata en considerar que no es té prou en compte el criteri de població. Minguillón, que va remarcar que “són les persones que tenen necessitats i precisen de serveis i no el territori”, va instar Marsol a “dir no i a no sumar-se a l’acord per a la reforma de les transferències”.

Minguillón va remarcar que “s’està parlant dels diners dels ciutadans d’Andorra la Vella i que per tant aquests han de fer costat a la cònsol en la defensa d’aquests”. Així mateix, el conseller de CdI+LdA va recordar que Andorra la Vella com a capital “té unes despeses i uns serveis que dona a tot el país” però que en canvi “es repercuteixen, via impostos i taxes comunals, als ciutadans de la capital”. En aquest sentit, Minguillón va posar d’exemple el servei de llars d’infants, el preu del qual està subvencionat amb un 80% per part del Comú i que “fan servir ciutadans d’altres parròquies”.

El conseller, que va recordar que el sistema de transferències es va pactar amb la Constitució i que per tant han passat molts anys, va incidir en la conveniència “d’anar cap a un model més modern i, sobretot, adaptat a les necessitats actuals”.

Per la seva part, el seu company de coalició, Víctor Pintos, es va voler mostrar molt més prudent a l’hora de valorar les manifestacions de la cònsol major. Pintos, que va recordar que hi ha un posicionament a nivell nacional que Liberals d’Andorra (LdA) ja ha manifestat en més d’una ocasió sobre la qüestió de la reforma de les transferències, va incidir en el fet que “estem davant un tema més de rigor en el binomi cost-despesa” i va considerar lògic el plantejament de Marsol de “recollir que pesa més la població que el territori”.

Així mateix, Pintos, que va recordar que tot i haver-ho demanat les oposicions comunals “no han format part del fòrum on s’ha debatut tot això”, va considerar que “hagués estat interessant” que les diferents oposicions haguessin estat presents en aquest debat ja que “hauria estat enriquidor”.

D’altra banda, la cònsol d’Escaldes-Engordany, Trini Marín, va destacar que la proposta que ha fet el PS sobre les transferències, tot i que és “legítima”, no és “equitativa”, ja que suposaria que les parròquies amb més població rebessin més diners en detriment de les més petites. Per això creu que és més “equitativa” la proposta que el Govern va posar sobre la taula, perquè està feta “en clau de país” i suposa, a més, que els comuns hagin de complir un seguit de requisits basant-se en les lleis o als acords presos, com la separativa d’aigües. Quant al fet que Escaldes-Engordany percebria menys diners de manera inicial, la qual cosa va ser criticada per l’oposició al Comú que creu que la majoria no defensa prou els interessos de la parròquia, la cònsol va apel·lar a la “solidaritat”.

Precisament, el terme solidaritat va ser utilitzat per la consellera de Promoció Turística i Comercial de la capital, Mònica Codina, per mostrar el seu desacord amb la proposta de l’executiu. “24 anys essent molt solidaris està molt bé, uns quants més és presa de pèl @Andorra Capital”, va escriure Codina a la xarxa social Twitter, on també va mostrar el desacord amb la posició d’altres corporacions parroquial amb un contundent : “‘La voz de su amo’ ... i no dic res més #transferències #comuns #24anysdesolidaritat #yloquenosqueda #estemsols”.

Per la seva part, el cònsol major de Canillo, Josep Mandicó, va afirmar ahir que encara que “totes les propostes són lícites”, als comuns que tenen una forta dependència de les transferències se’ls fa molt “difícil d’acceptar” una reducció important dels imports que estan rebent actualment. Així va apuntar que la proposta del PS quant a criteris “està molt bé” sempre que “els números s’aguantin” però que és complicat donar suport a la proposta “quan hi ha aquestes diferències”.

Mandicó va recordar que la proposta feta pel Govern es va treballar i que Canillo hi va aportar alguns matisos. Al mateix temps va exposar que el que es va intentar en aquesta és que les quantitats es mantinguin “en la mateixa línia” que les que hi ha actualment i va acceptar que per aconseguir-ho cal aplicar uns criteris diferents per alguns comuns. De fet, el cònsol va dir que si no es mantenen pràcticament els mateixos imports, “no ho podem assumir”.

Quant a la demanda de la cònsol major d’Andorra la Vella, Mandicó va argumentar que cada cònsol intenta estirar al màxim per la seva parròquia i que de no fer-ho seria un “mal cònsol”. Amb tot va apuntar que “tots tenim prou arguments per fer decantar la balança cap a un costat o altre”.

D’altra banda, el president d’SDP, Jaume Bartumeu, va anunciar que la formació treballarà en un text alternatiu, “una proposta d’acord amb el títol sisè de la Constitució i amb visió d’Estat i no per veure qui aconsegueix més diners pel seu campanar”. Bartumeu, que va carregar contra el cap de Govern per haver “volgut acontentar tothom i al final fer enfadar tothom”, va assegurar que serà una proposta equilibrada entre territori i població.