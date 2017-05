El comú defensa que no ha d'indemnitzar Manel Sansa i presentarà un incident de nul·litat davant del Superior

El comú d'Andorra la Vella presentarà un incident de nul·litat davant del Tribunal Superior contra la sentència que els obliga a indemnitzar a l'extreballador del comú, Manel Sansa, amb 39.000 euros pel seu acomiadament, quan van accedir al consistori. La cònsol major de la capital, Conxita Marsol, ha manifestat que "no entén" que una persona que va ser contractada a dit per ocupar un càrrec de confiança s'hagi de regir pel Codi de Relacions Laborals. Si els seus arguments no són escoltats pel Superior, aniran fins al Tribunal Constitucional al·legant que queda vulnerat "l'article 25 de la Constitució", que defensa "l'accés a la funció pública amb igualtat de condicions", ha defensat Marsol. La cònsol ha lamentat que "la ciutadania hagi de pagar aquesta indemnització" quan Sansa sabia perfectament que era un càrrec confiança malgrat haver estat nomenat director de Comunicació.

"Ens costa entendre que el Tribunal Superior avali la contractació d'una persona a dit per a un càrrec de confiança, que això es converteixi en contracte per temps indeterminat i que s'hagi de regir pel Codi de Relacions Laborals". Així de contundent s'ha mostrat la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, quan se li ha preguntat per la sentència del Superior que obliga la corporació a pagar 39.000 euros a l'exdirector de comunicació del comú, Manel Sansa, en concepte d'indemnització. La cònsol ha reiterat que, malgrat ocupar la plaça de director, seguia sent "un càrrec de confiança" i que la Llei de la Funció Pública deixa molt clar quan i com se'l pot cessar. Per tot plegat, la corporació presentarà un incident de nul·litat davant del tribunal i si aquest es manté en la seva posició, aniran fins al Constitucional.

Els arguments que presentaran a l'incident de nul·litat és que l'anterior comú, liderat per Rosa Ferrer, va nomenar director a Sansa "en base a una ordinació de la Funció Pública del comú d'Andorra la Vella que era contrari a llei" i que, de fet, ja han modificat durant aquest mandat, ha informat Marsol. Va ser una designació a dit que representa "un greuge respecte als andorrans", ja que la Constitució (al seu article 25, ha recordat) "els dona dret a presentar-se als concursos de l'administració amb igualtat de condicions". La llei permet les contractacions com la que es va fer amb Sansa però el que no contempla és que quan expira el termini aquest càrrec "s'hagi convertit en un contracte de relació laboral" com si d'una empresa privada es tractés. "No és just" i és una via perquè els càrrecs de confiança es puguin mantenir al comú un cop acabat el mandat, ha lamentat.

El Superior diu a la sentència que es podia acomiadar Sansa perquè no és funcionari, però que se l'havia d'indemnitzar, ha informat Marsol. Això si, ha celebrat la cònsol, Sansa reclamava 70.000 euros, una xifra més elevada que la que finalment diu la sentència, perquè el tribunal considera que durant els primers anys sí que ocupava un càrrec de relació especial.

Sansa "no té cap culpa" que se'l designés d'aquesta manera sense fer concurs públic per la plaça de director de Comunicació, "però tampoc la ciutadania", que és qui haurà de pagar aquesta indemnització, ha plantejat Marsol.

Així mateix, la cònsol major ha avançat que, si malgrat tots el processos la justícia els segueix obligant a indemnitzar Sansa amb els 39.000 euros, "potser llavors hauríem de demanar responsabilitats als que ho van fer", fent referència a l'anterior mandat.