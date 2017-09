El comú d'Encamp adjudica l'enderroc de l'edifici del telecabina d'Engolasters per 95.700 euros

El comú d'Encamp ha adjudicat els treballs d'enderrocament de l'estació d'arribada de l'antic telecabina d'Engolasters i també la construcció d'una voravia provisional a la zona de l'aparcament de Terres Primeres. En el primer dels casos els treballs tenen un cost de 95.703 euros i un termini d'execució de dos mesos i, per a la construcció del pas per a vinants, es calcula que el temps necessari per fer les obres serà de tres mesos i el pressupost s'eleva a 57.798 euros.

El comú d’Encamp ha adjudicat per un import de 95.703 euros l’enderrocament de l’estació d’arribada de l’antic telecabina d’Engolasters. El termini que es calcula que s’allargaran aquests treballs serà de dos mesos, tal com consta publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). Cal recordar que la corporació comunal va prendre aquesta decisió de derruir aquest edifici, ja que estava molt deteriorat i suposava un perill per a les persones que freqüenten la zona.

D’altra banda, aquest dimecres surt també publicada al BOPA l’adjudicació definitiva de l’obra de construcció d’una voravia provisional a la zona de l’aparcament de Terres Primeres, a l’avinguda de Joan Martí. Els treballs, en aquest cas, tenen un preu de 57.798 euros i el termini d’execució és de tres mesos. Cal destacar que, des de la corporació encampadana, es va decidir tirar endavant aquests treballs, ja que les persones que hi passen per aquest indret han de baixar a la carretera davant la inexistència de voravia i això el converteix en un “punt negre”, tal com va comentar el cònsol major, Jordi Torres.

En el BOPA d’aquest dimecres també es fa pública l’adjudicació definitiva de l’obra de redistribució de les plantes quarta i setena de la casa comuna d’Encamp, per un import de 29.552 euros i es declara deserta l’adjudicació dels treballs tècnics de redacció del projecte i direcció d’obra de construcció de les noves instal·lacions de l’escola bressol i del llaç d’animació del Pas de la Casa. De manera paral·lela, s’ha convocat un concurs per a l’adjudicació dels desmuntatge dels mòduls prefabricats de l’antiga escola de Canillo.