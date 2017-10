El Comú facilitarà a les operadores del casino 100 places de pàrquing

El Comú d’Andorra la Vella preveu sotmetre a aprovació en el proper consell una addenda al contracte amb les societats adjudicatàries del concurs per adjudicar un dret de concessió sobre el Centre de Congressos per emplaçar-hi un casino. Aquesta actuació es fa després que una de les empreses interessades a ubicar l’equipament en aquestes instal·lacions sol·licités poder disposar de més superfície per a un restaurant i un vestíbul, així com de cent places a l’aparcament comunal.

Amb l’addenda el que es farà és facilitar que les empreses adjudicatàries puguin complir totes les condicions que recull el plec de bases elaborat pel Govern per a la licitació d’una llicència per instal·lar i explotar el casino. Encara que la demanda provingués només d’una de les empreses que va participar en el concurs per poder utilitzar el Centre de Congressos com a seu d’aquesta instal·lació, aquestes condicions es faran extensives a la resta de societats.

El plec aprovat per l’executiu preveu que les zones destinades al públic hagin de tenir una superfície mínima de 2.000 metres quadrats. A més hi haurà d’haver una àrea de restauració amb snack-bars i restaurant, i una sala polivalent d’un mínim de 200 places per a espectacles, congressos o reunions. Així mateix, es demana almenys cent places d’aparcament.

El Comú d’Andorra la Vella va adjudicar l’abril passat el dret d’ús del Centre de Congressos per emplaçar-hi el casino a les tres empreses que es van presentar al concurs convocat a aquest efecte per la corporació: Entreteniment i Jocs d’Atzar 2015 SLU, Societat de Turisme i de Lleure de les Valls STLV SAU, i Lleure 3D SAU. Segons va confirmar la corporació, aquestes empreses disposen dins de l’accionariat de societats internacionals, algunes de renom en el món dels casinos. En concret es tracta del Groupe Lucien Barrière SA, Casino d’Àustria i Sithel (una companyia luxemburguesa).

En aquell moment, el Comú va explicar que aquestes empreses preveien una inversió directa d’entre 5 i 14 milions d’euros, la creació d’una mitjana de més de cent llocs de treball directes (entre 120 i 140), un màxim de 300 llocs de treball indirectes i una facturació anual d’entre 13 i 20 milions. La cònsol major, Conxita Marsol, va destacar que es tracta de societats solvents i de nivell, un fet que demostra que el Centre de Congressos d’Andorra la Vella és un bon lloc per ubicar-hi un casino.