El comú ja té les claus dels Pouets i ara avaluarà el futur de la infraestructura

El comú d’Andorra la Vella ha comunicat aquest dilluns a una representant de Dionis SLU, gestora de l’aparcament dels Pouets, la decisió presa la setmana passada pel consell de comú de resoldre el contracte entre ambdues parts i, per tant, el tancament definitiu del pàrquing. Aquest mateix dimarts al matí, tal com ha confirmat la cònsol major, Conxita Marsol, els han estat lliurades les claus de l’aparcament i ara es verificarà l’estat de la instal·lació. Posteriorment, i tal com ja va avançar Marsol, es prendrà una decisió sobre què fer amb aquest aparcament. El primer, però, i tal com ha remarcat la cònsol major d’Andorra la Vella, ha estat “prendre una decisió (la del tancament) que no ha estat fàcil”, ja que sempre ha lamentat que és una zona mancada de places d’estacionament i que l’obertura dels Pouets pal·liava, en part, aquest problema.