El Comú tanca els comptes del 2016 amb un superàvit de 349.000 euros

La sessió ordinària del consell de comú de Sant Julià de Lòria va servir ahir per aprovar finalment el tancament de comptes de l’exercici 2016, en què la corporació va assolir un superàvit de 349.496 euros després d’haver liquidat fins a 13.327.010 euros d’ingressos, enfront dels 12.997.514 euros de despeses.

Quant als ingressos, la partida que més es va incrementar va ser la de taxes i altres ingressos, que va registrar un augment del 24,8% respecte al pressupost inicial. En el cas del capítol de despeses, es va comptabilitzar un increment important, sempre respecte al que s’havia pressupostat, de la partida corresponent a operacions de capital com a conseqüència de la concessió d’un préstec a Camprabassa, l’ens que gestiona Naturlàndia, d’un dipòsit per a actius financers per a l’escola bressol laurediana i també per a Sasectur, organisme que gestiona el centre esportiu de Sant Julià.

Pel que fa al primer i segon semestre del 2017, tots dos s’han tancat amb saldo positiu, el primer amb 650.000 euros i el segon amb prop de 841.000 euros.

El cònsol major de Sant Julià, Josep Miquel Vila, va voler donar les gràcies a tots els consellers per haver aconseguit tirar endavant un pressupost amb superàvit. “El Comú ha fet els deures per no seguir-se endeutant i tots hem fet esforços per reduir-lo.” Precisament, Vila va destacar que actualment l’administració té un endeutament del 170% de la mitjana dels ingressos liquidats dels últims tres anys. És a dir, un 30% menys del sostre màxim d’endeutament del 200% que preveu la Llei de les finances comunals. Malgrat aquestes xifres, el cònsol major va recordar que fa un any el Comú es trobava al 199%, només a un punt de ser intervinguts pel Govern.

D’altra banda, Vila va destacar que la corporació està “molt preocupada” per la futura aprovació de les lleis de competències i transferències. El cònsol va admetre que gran part dels ingressos provenen de la Llei de transferències i, tal com es vol aprovar actualment, “perjudicaria particularment la parròquia de Sant Julià”, va indicar. És per això que Vila va recordar que el Comú està preparant els contrainformes, de la mà del catedràtic en dret constitucional Miguel Ángel Aparicio, contra els documents que va presentar el Govern per indicar que les dues lleis compleixen tots els propòsits constitucionals. Vila va apuntar que els contrainformes es faran arribar als consellers generals perquè “coneguin la situació de Sant Julià i puguin fer la millor llei de competències i transferències, una llei que ens pugui durar trenta anys més”.

Per la seva banda, el conseller de la minoria d’Unió Laurediana, Joan Albert Farré, va advertir que si la llei s’aprova tots els comuns veuran com el seu cinturó de liquiditat s’estreny. “Sant Julià semblaria un dels més afectats”, va dir. Segons els càlculs de la minoria, el Comú rebria un milió d’euros menys cada any.

El ràfting segueix el seu curs i els convenis estan tancats

El projecte del ràfting continua el seu curs, les obres de neteja continuen i les d’adequació de l’espai ja han començat. Així ho va assegurar ahir el cònsol lauredià, que va recordar que s’ha enviat una demanda a FEDA per saber si la parapública podria turbinar aigua en els mesos més secs de l’any perquè l’activitat es pugui realitzar correctament. En aquest sentit, Josep Miquel Vila, que va destacar també que gairebé tots els convenis amb els propietaris afectats “estan tancats”, va manifestar que “estem a l’espera de la resposta, no sabem si col·laboraran, jo crec que sí, haurien de ser col·laboradors”. Tot i això, el cònsol va assegurar que l’activitat s’adaptarà a la realitat del riu. “Podríem utilitzar barques més grans o més petites en funció del cabdal del riu”, va sentenciar.

D’altra banda, des de la minoria es va demanar a la majoria per què encara no s’han aprovat els comptes anuals de Camp­rabassa, qüestió que des de la majoria comunal es va obviar responent que aquests temes s’han de tractar en el consell d’administració de la societat que gestiona Naturlàndia. Davant d’aquesta resposta, Joan Albert Farré va recordar que totes les societats han d’aprovar els comptes anuals abans del 30 de juny i en un mes s’han d’entregar al Govern.