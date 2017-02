El Comú tanca l’alberg i inicia un període per valorar quin ús hi dona

L’alberg de la Comella està tancat des de finals de gener. El Comú d’Andorra la Vella va donar ordres de deixar de comercialitzar a través de Booking des del desembre i s’ha acomiadat els quatre empleats que hi treballaven (tots ells eventuals). La cònsol major, Conxita Marsol, va argumentar que l’equipament s’havia convertit en un hotel i fins i tot acollia comunions i casaments i va remarcar que la vocació de l’equip que encapçala no és fer la competència als establiments de la parròquia. Per aquest motiu ara només s’obrirà per activitats puntuals de la corporació (com ara les colònies de l’estiu) i al llarg d’aquest any s’analitzarà quin ús s’hi pot donar.

L’aposta de la majoria no és compartida per l’oposició. El conseller de CdI+LdA Jordi Minguillón considera que l’alberg no representa una competència deslleial pel sector hoteler ja que està adreçat a un altre tipus de públic. En aquest sentit va recordar que dormir costava uns 12 euros, una tarifa que difícilment ofereix cap privat i va remarcar que el turista que hi pernoctava “o deixa de venir o es queda a la muntanya”. Minguillón va indicar que l’opció de la seva formació era fer-lo funcionar com a allotjament turístic adreçat a motxillers i a festes per a infants. Això va permetre que la instal·lació passés de ser deficitària a autofinançar-se, va dir. “Era rendible i ara suposa costos”, va concloure.

De la seva banda, la consellera del PS Dolors Carmona va coincidir amb Minguillón que l’alberg no representa un greuge per als hotels ja que va adreçat a una concepció de turista diferent, que vol estar a prop dels circuits de muntanya, viatjar en grup i disposar d’espais per a compartir. Carmona creu que l’equipament té sortida ja que precisament va adreçat a un turisme de muntanya que es vol promocionar. Per això considera que en el cas que se li doni una altra orientació es farà un flac favor al servei públic. De fet, les conselleres del PS es van mostrar preocupades per “la política d’externalització i privatització” de DA. Al mateix temps va indicar que en “tallar l’aixeta” de Booking les reserves van caure en picat. “Era la crònica d’una mort anunciada”, va dir. Carmona també va demanar la creació d’un grup de treball per valorar el futur de l’equipament. Una de les propostes que planteja la formació és ubicar-hi el centre d’interpretació de la Vall del Madriu, tenint en compte que és una de les entrades a aquest espai Patrimoni de la Humanitat. Això seria compatible amb el funcionament com a alberg. Marsol es va mostrar oberta a estudiar aquesta opció tot i que va dir que no es tanquen altres possibilitats, com ara tornar-lo a destinar a alberg (canviant la comercialització) o fins i tot un centre d’alt rendiment per a esportistes, ja que està ben comunicat i hi ha terrenys al costat. La cònsol va remarcar que s’ha decidit tancar abans de tenir decidit quin ús se li dona perquè “no és l’activitat del Comú fer d’hotel” ja que al país hi ha allotjaments de tots nivells oferts pel sector privat.

L’alberg de la Comella rebia entre 4.000 i 5.000 clients a l’any i girava 150.000 euros d’ingressos i despeses, i el resultat al final de l’exercici era d’equilibri.

L’aparcament dels Pouets, enllestit al 17 de febrer

El Comú i l’adjudicatària de l’aparcament dels Pouets, Dionis SLU, han acordat allargar el termini per acabar les obres fins al 17 de febrer. En el cas que això no es produeixi, la societat haurà d’entregar les claus i se li rescindirà el contracte. La cònsol major, Conxita Marsol, va assegurar que aquest fet no comportaria cap cost per a la corporació i a més s’executaria la garantia de 60.000 euros que està prevista en el contracte.

En l’addenda al contracte per a l’explotació dels Pouets, aprovada en el consell de comú d’ahir i pactada amb la societat concessionària, es preveu més garanties per a l’administració. Així, en el cas que l’aparcament estigui tancat més de 20 dies consecutius a l’any serà causa de resolució del contracte. El mateix succeirà si està més de 30 dies alternatius durant un any. A més s’ha fixat una penalització de 500 euros diaris si Dionis SLU no tornés les claus un cop rescindit el contracte. La darrera modificació consisteix a reservar el dret al Comú per instal·lar plaques fotovoltaiques a la coberta de l’edifici, que està molt ben exposada. La intenció és impulsar aquest projecte tot i que la corporació encara ho ha d’analitzar. Marsol es va mostrar confiada que finalment l’aparcament podrà obrir.

La Batllia decidirà si cal indemnitzar pels menús

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va explicar que serà la Batllia que decidirà si l’adjudicatària dels menús del Calones té dret a indemnització i l’import després que es detectés un error de càlcul en la concessió feta per la corporació que permet concloure que els àpats s’haurien d’haver atorgat a l’empresa que en va quedar exclosa.

El Comú ha fet una demanda a la Batllia perquè revoqui l’acte d’adjudicació, un pas que permetrà concedir aquest servei a l’oferta que es va rebutjar. Marsol va explicar que momentàniament, serà l’empresa adjudicatària qui seguirà fent els àpats.

El concurs sobre els menús del Calones va ser objecte de debat ahir en el consell de comú. CdI+LdA va posar en relleu que la junta de govern va fer l’adjudicació directament sense sotmetre-la a aprovació del consell de comú tot i que superava l’import màxim de 100.000 euros a partir del qual han de passar pel ple. Jordi Minguillón va explicar que el concurs era per a tres anys i pujava a 300.000 euros. La majoria va explicar que l’adjudicació pot variar en funció dels àpats i que per això entenen que no era necessari sotmetre-ho al consell de comú.

Crítiques a DA perquè dona més avantatges a uns ciutadans

El Comú d’Andorra la Vella ofereix als treballadors de la corporació i als seus fills descomptes d’un 25% (i fins al 50%, segons els consellers de CdI+LdA) en serveis propis com poden ser l’escola bressol, el centre esportiu dels Serradells o l’escola d’art. La mesura va ser criticada per CdI+LdA, que va denunciar “la doble vara de mesurar amb els ciutadans de la parròquia”, ja que alguns tenen més avantatges que d’altres. Pel conseller de la formació Víctor Pintos, a través d’aquesta fórmula, la majoria pretén compensar la retallada en la cobertura sanitària (que ara han d’assumir en part els treballadors) però també fidelitzar el personal en desavinences com ara el GAdA o altres aspectes. Pintos va deixar clar que no posa en qüestió si els empleats s’ho mereixen sinó que el tracte que reben és diferent al de la resta de població. La cònsol major, Conxita Marsol, va aclarir que són uns avantatges que ajuden a incentivar i motivar el personal i que tenen un cost assumible per a les arques comunals. També va indicar que algunes empreses privades ofereixen aquests avantatges.

Augment de les hores extres pel Poblet de Nadal

CdI+LdA va lamentar la falta d’organització que ha comportat un increment de les hores extres els mesos de novembre i desembre de fins a 1.600 euros per empleat del personal de manteniment i enllumenat. La majoria va explicar que es deu al fet que alguns elements del Poblet de Nadal van arribar “just” o tard i van obligar als equips a fer un “gran esforç”. La xifra total en hores extres ronda els 6.000 euros per aquests dos mesos, segons va apuntar la corporació.